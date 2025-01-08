¡ÚÂ³Êó¡Û¡Ö¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Èº©´ê¤¹¤ë»Ñ¤ò»£±Æ¡Ä»ö·ïÁ°¤Ë¤â¥×¥í¥ì¥¹µ»¤«¤±¤ë¤Ê¤ÉË½¹Ô¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÅÉÁõ²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤Îº´¡¹ÌÚ³ØÍÆµ¿¼Ô¡Ê39¡Ë¤é3¿ÍºÆÂáÊá¡¡¡ÈÆ§ÀÚ¼«»¦µ¶Áõ»ö·ï¡É
Æ§ÀÚ¼«»¦¤òÁõ¤Ã¤ÆÆ±Î½¤ÎÃËÀ¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤Ç¡¢»ö·ïÁ°¤Ë¤âÃËÀ¤Ë¥×¥í¥ì¥¹µ»¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç3¿Í¤¬ºÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
ÅÉÁõ²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤Îº´¡¹ÌÚ³ØÍÆµ¿¼Ô¡Ê39¡Ë¤È¡¢¼Ò°÷¤ÎÅçÈªÌÀ¿ÎÍÆµ¿¼Ô¡Ê34¡Ë¡¢´ä½ÐÆÆºÈÍÆµ¿¼Ô¡Ê30¡Ë¤Ï¡¢2023Ç¯¡¢½ÐÄ¥Àè¤ÎÀÅ²¬¸©¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡¢¹âÌî½¤¤µ¤ó¡ÊÅö»þ56ºÐ¡Ë¤Ë¡¢¼ó¤ò¹Ê¤á¤¿¤ê¡¢¥×¥í¥ì¥¹µ»¤ò¤«¤±¤¿¤ê¤·¤¿Ë½¹Ô¤Îµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
3¿Í¤Ï¡Ö¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Èº©´ê¤¹¤ë¹âÌî¤µ¤ó¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢ÅçÈªÍÆµ¿¼Ô¤ÈÌîºê½ÓÂÀÈï¹ð¡Ê39¡Ë¤¬¡¢¹âÌî¤µ¤ó¤òÆ§ÀÚ¤ÇÅÅ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤ë¤è¤¦»Å¸þ¤±¤Æ»¦³²¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê¡ÖLive News days¡×1·î8ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë