¿û¸µ¼óÁê¤¬ÊÆ¡¦¥«¡¼¥¿¡¼¸µÂçÅýÎÎ¤Î¹ñÁò¤ËÀÐÇË¼óÁê¤Î¡ÖÆÃ»È¡×¤È¤·¤Æ»²Îó¤Ø¡¡ÂçÅýÎÎ·Ð¸³¼Ô¤ÇºÇ¹âÎð¤Î100ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¼õ¾Þ
¿û¸µ¼óÁê¤¬8Æü¸áÁ°¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¸þ¤±¤Æ½ÐÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯12·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥«¡¼¥¿¡¼¸µÂçÅýÎÎ¤Î¹ñÁò¤Ë¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤ÎÆÃ»È¤È¤·¤Æ»²Îó¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
±©ÅÄ¶õ¹Á¤ò1·î8Æü¸áÁ°11»þÁ°¤Ë½ÐÈ¯¤·¤¿¼«Ì±ÅÞÉûÁíºÛ¤Î¿û¸µ¼óÁê¤Ï¡¢¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥«¡¼¥¿¡¼»á¤Î¹ñÁò¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢11Æü¤Ëµ¢¹ñ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¹ñÁò¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬ÇÉ¸¯¤¹¤ëÀÐÇË¼óÁê¤ÎÆÃ»È¤È¤·¤Æ»²Îó¤·¤Þ¤¹¡£
³°Ì³¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿û¸µ¼óÁê¤Ï¥«¡¼¥¿¡¼»á¤ÈÄ¾ÀÜ¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¼óÁê¤È¤·¤ÆÆüÊÆÆ±ÌÁ¤Î¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢ÆÃ»È¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
2024Ç¯12·î29Æü¡¢ÂçÅýÎÎ·Ð¸³¼Ô¤È¤·¤ÆºÇ¹âÎð¤Î100ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥«¡¼¥¿¡¼»á¤Ï¡¢2002Ç¯¤Ë¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£