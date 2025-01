サンスター文具から、上品なアリスモチーフが可愛らしい、オリジナルアートを使った「ちいかわ」WONDER TEA TIMEが登場。

不思議の国に入り込んでしまったような「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」たちのアートを使ったステーショナリーや雑貨グッズが展開されます☆

サンスター文具「ちいかわ」WONDER TEA TIME

発売日:2024年9月より順次

サンスター文具から、「ちいかわ」WONDER TEA TIMEのステーショナリーグッズや雑貨グッズが登場。

紅茶やケーキで楽しくお茶会していると、不思議の国の世界に入り込んでしまったようなアリスもチーフのデザインです。

サンスター文具オリジナルのアートを使った、可愛い「ちいかわ」たちのグッズが多数展開されます☆

メモA6

価格:440円(税込)

サイズ:W103×H145×D11mm

材質:紙・PET

内容:本文 4柄 各25枚 計100枚

メモやメッセージにちょうどいい、A6サイズのメモ。

4種類の柄が入っており、表紙は傷が付きにくいPET素材を使っています。

メモA6 ティータイム

思い思いのティータイムを楽しむ「ちいかわ」たち。

お茶しながら談笑する「ちいかわ」と「ハチワレ」に、お菓子を頬ばる「うさぎ」などの姿が可愛いデザインです!

「モモンガ」は寝そべりながら、「古本屋」は椅子に座って本を読む姿も個性があらわれています。

メモA6 ワンダーランド

時計を手にした「うさぎ」や、女王になりきる「モモンガ」など、ワンダーランドな世界観が詰まったデザイン。

タテ型・ヨコ型それぞれ2種類の柄が入ったメモ帳です。

茶器から顔を出す「ちいかわ」と「ハチワレ」や、ばらに色を塗る「古本屋」の姿もあります☆

メッセージメモ

価格:550円(税込)

サイズ:W85×H110×D8mm

材質:紙・PET

内容:1柄80枚

折り曲げると絵柄がアクセントになる、スタンド式のメッセージメモ。

ひとことメッセージを残したいとき、目立つこと間違いなしです!

メッセージメモ ティータイムA

本を広げながら、お茶会を楽しむ「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」

淡いカラーがオシャレで、可愛らしくメッセージを残せます☆

メッセージメモ ティータイムB

「モモンガ」と「古本屋」コンビのティータイムデザイン。

紫とピンクのカラーが可愛らしいメモです。

缶入りメモ

価格:715円(税込)

サイズ:缶 W110×H80×D26mm、メモ W95×H65mm

材質:紙・ブリキ

内容:メモ 1柄30枚

レトロで可愛い缶に入ったメモ帳。

メモを使い終わった後は、小物入れとしても使えるデザインです☆

缶入りメモ ティータイムA

「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」のティータイムデザイン。

ブルーを基調にした缶がおしゃれなデザインです☆

缶の裏面は、お顔のスリーショット。

メモは茶器から顔を出す「ちいかわ」「ハチワレ」と、時計を手にした「うさぎ」の姿が描かれています!

缶入りメモ ティータイムB

「モモンガ」と「古本屋」のティータイムデザインは、淡いパープルが基調。

ふたりで本を読みながら楽しむお茶会風景が描かれています。

缶の裏は、ふたりのお顔が描かれています!

メモは女王の椅子に座る「モモンガ」と、庭師役の「古本屋」のデザインです☆

ミニレターセット

価格:330円(税込)

サイズ:便箋 W90×H60×D0.3mm、封筒 W104×H73×D0.3mm

材質:紙

内容:便箋 1柄5枚、封筒 1柄 5枚 ※郵送はできません

ちょっとしたお礼やメッセージに使える、「ちいかわ」デザインのミニレターセット。

トランプをイメージしたワンダーランドな世界観が印象的です!

ミニレターセット トランプA

時計を手にした「うさぎ」の姿を、トランプのエースに組み合せたデザイン。

バラの模様もオシャレで、ワンダーランドな世界観たっぷりです☆

便箋のメッセージ面には「ちいかわ」と「ハチワレ」の姿も。

セットの封筒には、カップやポットの中に入った「ちいかわ」「ハチワレ」も描かれています☆

トランプのモチーフが詰まったデザインのレターセットです。

ミニレターセット トランプB

ハートのクイーンになりきる「モモンガ」が目を引くレターセット。

椅子に腰掛け、女王のように振る舞う姿が描かれています!

裏面は「古本屋」と「あのこ」の姿があしらわれたデザインです。

封筒は赤を基調にしたデザイン。

不思議な薬やカギなどのモチーフも使われています☆

ダイカットレターセット

価格:495円(税込)

サイズ:便箋 約W90×H135mm以内ダイカット、封筒 W145×H95mm

材質:紙

内容:便箋 1柄10枚、封筒 1柄5枚

ダイカットデザインの便箋がオシャレなレターセット。

「ちいかわ」たちによるワンダーランドな世界観が詰まっており、手紙を書くのも貰うのも楽しくなりそうです!

ダイカットレターセット ティータイム

ティータイムデザインのダイカットレターセット。

曲線を使ったダイカット便箋がオシャレで、楽しいお茶会の雰囲気が伝わってきます☆

メッセージを書く面は、上下にレリーフ風のばらをあしらった、シンプルなデザイン。

封筒は「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」のお茶会と

「モモンガ」「古本屋」のお茶会風景が描かれています!

ダイカットレターセット ワンダーランド

ワンダーランドの登場人物になったような「ちいかわ」たちのダイカットレターセット。

便箋は、不思議な世界を巡る物語を感じられるデザインです。

四隅にあしらった、バラの縁取りもオシャレ。

カップやポットの中にいる「ちいかわ」「ハチワレ」の姿が愛らしいデザインです!

封筒の裏は、大きなキノコと「あのこ」のイラストもあしらわれています。

ダイカットブロック付箋

価格:605円(税込)

サイズ:W69×H69×D7mm

材質:紙

内容:付箋 4柄 各15枚 計60枚

4柄のダイカットデザインがセットになったブロック付箋。

可愛い絵柄から、好きなものを選んで使え、立体的なデザインになっているのもポイントです☆

ダイカットブロック付箋 ティータイムA

「ハチワレ」「ちいかわ」「うさぎ」の姿が連なる、ダイカットブロック付箋。

スリーショットの大きな付箋もあり、好きなものから使えます!

ダイカットブロック付箋 ティータイムB

「モモンガ」と「古本屋」が楽しく過ごす姿が可愛い付箋。

本を読んだり、おやつを食べたりする姿をあしらった、4種類のデザインがセットされています☆

ピースシール

価格:440円(税込)

サイズ:大 W60×H60mm程度、小 W25×H25mm程度

材質:紙

内容:シール大 3柄 各2枚 計6枚、シール小 6柄 各2枚 計12枚

ピースシールは、大・小2サイズで色々な絵柄が詰まったアソート仕様。

デコレーションやコラージュにぴったりのグッズです☆

ピースシール ティータイム

不思議な世界でのティータイムをイメージしたシールセット。

組み合わせ次第で、自分だけのお茶会風景も作れます!

ピースシール ワンダーランド

トランプや時計、キノコなど、ワンダーランドなモチーフが使われたピースシール。

「ちいかわ」たちの愛らしい姿が、不思議の国にもマッチしています!

レリーフデコレーションシール

価格:462円(税込)

サイズ:W90×H120×D3mm

材質:PVC

レリーフデコレーションシールは。ピカピカのゴールド箔押しがおしゃれ。

箔押し部分は立体感があり、アクセントにぴったりのシールです。

レリーフデコレーションシール ティータイム

お茶会を楽しむ「ちいかわ」たちの表情を、ゴールドの箔押しで表現。

シンプルなラインで表現したイラストと、ポップなカラーが目を引きます☆

レリーフデコレーションシール ワンダーランド

「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」のほかに、「あのこ」も登場するレリーフデコレーションシール。

手紙の封かんやプレゼントのラッピングなど、立体的な箔押しがアクセントになるデザインです!

織ネームシール

価格:660円(税込)

サイズ:W40×H42×D20mm以内ダイカット

材質:ポリエステル

織ネームで表現したデザインが目を引くシール。

スマホのデコレーションにも使えます☆

織ネームシール ちいかわ&ハチワレ

茶器から顔を出す「ちいかわ」と「ハチワレ」の織ネームシール。

ちょっぴり不安そうな「ちいかわ」と、不思議の世界を楽しんでいるような「ハチワレ」の表情が可愛いデザインです!

織ネームシール うさぎ&あのこ

時計を持った「うさぎ」と、キノコで遊んでいるような「あのこ」

デコレーションに使えば、目を引くこと間違いなしのデザインです☆

織ネームシール モモンガ&古本屋

織ネームシールには、女王になりきる「モモンガ」と、バラを赤くする「古本屋」のデザインも。

普通のシールよりもリッチな仕上がりのシールです。

シャープ&2ボールペン

価格:550円(税込)

サイズ:φ11×H149mm

材質:PMMA

シャープ芯:HB、芯径 0.5mm

ボールインク:油性 黒・赤、ボール径 0.5mm

シャープペンと赤・黒のボールペンがひとつになった、シャープ&2ボールペン。

「ちいかわ」たちの可愛いデザインで楽しく使える、多機能な筆記具です!

シャープ&2ボールペン ティータイムA

軸部分に「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」のティータイムのイラストをあしらったデザイン。

淡いブルーの軸にイラストが描かれ、1本で3役こなせます☆

シャープ&2ボールペン ティータイムB

「モモンガ」と「古本屋」のティータイムデザインもキュート。

淡い紫の軸に、本を読んで楽しむ姿をあしらっています!

フリクションボール3 スリム

価格:1,100円(税込)

サイズ:φ12.8×H145mm

ボール径:0.38mm

インク:ゲルブラック・レッド・ブルー

材質:本体軸 PC

こすって消せる、便利なフリクションボールペンも「ちいかわ」デザインで可愛く使えるグッズに☆

ユニークなワンダーランドの様子を描いたイラストで、使うのが愉しくなりそうです。

フリクションボール3 スリム ワンダーランドA

「ちいかわ」たち3人のワンダーランドデザイン。

ワンダーランドの冒険をイメージしたようなイラストが、淡いカラーの軸にあしらわれています!

フリクションボール3 スリム ワンダーランドB

こちらは「モモンガ」と「古本屋」のワンダーランドなフリクションボール3スリム。

パープルの軸カラーが不思議な世界観にもマッチしています☆

クリアファイルエンベロープ付

価格:385円(税込)

サイズ:W220×H310×D1mm

材質:PP

表はポケット、背面は封筒になった、多機能ファイル。

背景のデザインが後ろにあり、イラストと重なることで立体的なデザインになっています。

クリアファイルエンベロープ付 ティータイムA

楽しいお茶会シーンのクリアファイル。

裏側は書類をしっかりしまえる封筒型です。

どちらの面も可愛らしく、書類の持ち運びに便利に使えます!

クリアファイルエンベロープ付 ティータイムB

椅子に座ってお行儀よく本を読む「古本屋」と、寝転がってお菓子を食べながら本を見る「モモンガ」のティータイム。

裏面の封筒部分は、女王様と庭師になったふたりのデザインです☆

背景とイラストを分けた立体的なデザインも楽しく、便利に使えます。

クリアファイル A5 W

価格:330円(税込)

サイズ:W155×H220×D1mm

材質:PP

見開きにポケットが付付いた、クリアファイル A5 W。

コンパクトで持ち運びやすいサイズのクリアファイルです!

クリアファイル A5 W ワンダーランドA

ワンダーランドを連想させるモチーフがたっぷり詰まった「ちいかわ」デザイン。

トランプのモチーフも散りばめられ、温かみあるカラーで描かれています。

開くと両サイドのポケットがあり、書類を整理しながら持ち運べるグッズです!

クリアファイル A5 W ワンダーランドB

こちらは「あのこ」「モモンガ」「古本屋」のワンダーランドなデザイン。

濃いレッドで縁取りし、裏面はトランプのマークからキャラクターたちが顔をのぞかせています☆

可愛らしくて実用的に使えるグッズです。

フラットケースA5

価格:880円(税込)

サイズ:W245×H187×D12mm

材質:PVC

A5サイズのノートがすっぽり収まるフラットケース。

細かい小物をコンパクトに収納でき、可愛く持ち運べます!

フラットケースA5 ティータイム

淡いブルーのフラットケースに、「ちいかわ」たちのお茶会イラストを描いたデザイン。

楽しくお喋りする様子が伝わってくるようなデザインで、コンパクトに収納できます☆

フラットケースA5 ワンダーランド

ワンダーランドに迷い込んだ「ちいかわ」たちに加え、「あのこ」の姿も描かれたフラットケース。

アリスの世界を象徴するモチーフが使われ、時計を持った「うさぎ」の姿も様になっています!

木製マグネットフック

価格:660円(税込)

サイズ:W45×H55×D25mm以内ダイカット

材質:木・スチール・マグネット

マグネットで取り付けでき、カギなどの小物を掛けるのに便利な木製マグネットフック。

1つでも、複数を並べて使っても、便利で楽しいデザインです☆

木製マグネットフック ちいかわ

ティーカップに入った「ちいかわ」が愛らしい木製マグネットフック。

マグネットで取り付けでき、ダイカットデザインが可愛いグッズです。

木製マグネットフック ハチワレ

ポットの中から登場する「ハチワレ」デザイン。

ポットのフタが帽子のような姿も愛らしいです!

木製マグネットフック うさぎ

積み上げた本の上に立ち、時計を見せる「うさぎ」

蝶ネクタイも身につけ、ワンダーランドの住人になりきったような姿です☆

木製マグネットフック あのこ

キノコと戯れる「あのこ」

カラフルなキノコに、ワンダーランドな世界を感じます!

木製マグネットフック モモンガ

女王の椅子に腰掛ける「モモンガ」の木製マグネットフック。

足を組むようなポーズも可愛く、フックとしてはもちろん、インテリアとしても使えます☆

木製マグネットフック 古本屋

バラを赤く塗る姿が可愛い「古本屋」

一生懸命な姿を見ていると癒されそうです。

レピア織フラットポーチ

価格:1,650円(税込)

サイズ:約W180×H130×D10mm

材質:ポリエステル・綿・PU

レピア織で絵柄を細かく表現したフラットポーチは、高級感ある仕上がり!

トランプの絵札風のデザインがポイントです。

レピア織フラットポーチ トランプA

ワンダーランドな姿でポーズを決める「うさぎ」を、ダイアのエース風にデザインしたレピア織フラットポーチ。

裏面はシンプルに1色のデザインで、ロゴがアクセントです!

お菓子やコスメ類など、いろいろなものを収納できます。

レピア織フラットポーチ トランプB

ハートのクイーンのカードのように「モモンガ」の姿をあしらったレピア織フラットポーチ。

鮮やかな赤が目を引く、おしゃれなデザインをしています。

カバンに入れていると気分がアガりそうな、雑貨グッズです!

レピア織ポーチ

価格:2,200円(税込)

サイズ:ポリエステル・綿・PU

材質:約W180×H130×D50mm

舟形のマチ付きタイプで、しっかり収納できるレピア織ポーチ。

化粧ポーチとしても使いやすい、便利なグッズです。

レピア織ポーチ ティータイムA

ブルーの背景に「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」のお茶会シーンをデザインしたポーチ。

裏面はタグをあしらったシンプルなデザインです。

メイクグッズなどをしっかり収納して、持ち運びできます☆

レピア織ポーチ ティータイムB

パープルの背景がおしゃれな「モモンガ」と「古本屋」のティータイムデザイン。

背面はシンプルなデザインに仕上げています。

大人っぽいカラーで、小物の収納に便利です!

レピア織ミニトート

価格:2,640円(税込)

サイズ:約W210×H250×10mm(持ち手含まず)

材質:ポリエステル・綿・PU

ちょっとしたおでかけに便利な、ミニサイズのトートバッグ。

レピア織で表現した「ティータイム」と「ワンダーランド」のデザインが目を引きます☆

レピア織ミニトート ティータイム

思い思いにお茶の時間を愉しむ「ちいかわ」たちのミニトート。

タグをあしらった反対側のデザインもおしゃれです。

サブバッグとしての持ち歩きにも、ちょうど良く使えます☆

レピア織ミニトート ワンダーランド

ワンダーランドを冒険したり、登場人物になりきったりしているキャラクターたちがキュート。

やさしいカラーで、さりげなく使えるグッズです。

筆記具やポーチなどを入れて持ち運びでき、便利に使えます☆

不思議の国の世界に入り込んでしまった「ちいかわ」たちの、アリスモチーフな雑貨グッズが続々登場。

サンスター文具の「ちいかわ」WONDER TEA TIMEは、Dtimes公式通販『DtimesStore』などで販売中です!

