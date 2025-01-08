¹­Åç¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷

¼Ì¿¿³ÈÂç

£¸Æü¸áÁ°¡¢¹­Åç»ÔÀ¾¶è¤ÎJR»³ÍÛÀþ¤ÎÆ§ÀÚ¤Ç30Âå¤Î½÷À­¤¬Îó¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£

»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹­Åç»ÔÀ¾¶èÁðÄÅÆî¤ÎÆ§ÀÚ¤Ç¤¹¡£JRÀ¾ÆüËÜ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¸áÁ°9»þ10Ê¬¤¹¤®¡¢»³ÍÛÀþ¤Î²¼¤êÎó¼Ö¤¬Æ§ÀÚÆâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤­¤¿¿Í¤ÈÀÜ¿¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï30Âå¤Î½÷À­¤Ç¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£¾èµÒÌó100¿Í¤Ë¥±¥¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤ÇÀ¾¹­Åç¤È´ä¹ñ¤Î¾å²¼Àþ¤ÇÌó2»þ´Ö¤ËÅÏ¤ê±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£Îó¼Ö¤Ï¸áÁ°11»þº¢¤ËºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ú2025Ç¯1·î£¸ÆüÊüÁ÷¡Û