プロフィギュアスケーターの羽生結弦が、2月9日にLaLa arena TOKYO-BAY(千葉県)で開催する「Yuzuru Hanyu ICE STORY 3rd “Echoes of Life” TOUR」の模様を、全国各地の映画館でライブ・ビューイング(生中継)、そして2月11日にディレイ・ビューイング(ディレイ中継)することが決定した。第1弾「GIFT」、第2弾「RE_PRAY」に続き、羽生が出演・制作総指揮を務めるICE STORY第3弾「Echoes of Life」。自身の30歳の誕生日、12月7日に開幕した埼玉公演を皮切りに、広島公演、千葉公演と3都市を巡る。「Echoes of Life」のテーマは、人生の旅路や成長。「命」や「生きる」ことの本質を問う物語を、これまでもタッグを組んできたMIKIKOの演出で表現する。

生中継&ディレイ中継されるのは、ツアーファイナルとなる千葉公演最終日。映画館の大スクリーンで、心を、魂を込めた氷上のプログラムを体感するラストチャンスだ。チケットのプレリクエスト(抽選)は、ローソンチケットで本日(8日)正午から13日まで。一般発売(先着)はローソンチケットまたはローソン、ミニストップ店内の端末「Loppi」で2月1日午後6時から2月7日正午まで取り扱い。予定枚数に達し次第受付終了。■Yuzuru Hanyu ICE STORY 3rd “Echoes of Life” TOUR ライブ・ビューイング 千葉公演概要日程:2月9日 午後4時開演(ライブ・ビューイング)2月11日 午後0時30分開演(ディレイ・ビューイング ※2月9日公演の再上映)※ライブ・ビューイングとディレイ・ビューイングは同じ映像。会場:全国各地の映画館https://liveviewing.jp/echoesoflife/※開場時間は映画館によって異なります。※一部の映画館で試験的に5.1ch音声による上映を実施。こちらは試験運用となり、状況によっては予告なく通常音声(ステレオ)に変更する可能性があります。あらかじめご了承ください。料金:4000円(税込/全席指定)※3歳以上有料/3歳未満で座席を使用の場合は有料※プレイガイドでチケットを購入すると、チケット代以外に各種手数料がかかる。