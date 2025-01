同名人気ゲームの実写ドラマ版「THE LAST OF US」シーズン2が、2025年4月にリリースされることが発表された。あわせて、シーズン2の新キャラクター、アビーに焦点を当てたティザー映像が公開されている。

本作は、寄生菌の感染爆発により文明崩壊したアメリカで、生存者のジョエル(ペドロ・パスカル)と、寄生菌の抗体を持つエリー(ベラ・ラムジー)の危険な旅路を描く物語。シーズン1の5年後を舞台にしたシーズン2では、ジョエルとエリーが互いに衝突し、かつて立ち去った世界よりもさらに危険で予測不可能な世界に引きずり込まれていく。



映像は、警報が鳴り響く薄暗い病院の廊下を、両手で銃を握りしめたアビー(ケイトリン・デヴァー)が恐る恐る歩くシーンからスタート。ナレーションの中で、アビーは「たとえあなたが私のように信念を持っていたとしても関係ない」と語りかけ、声を震わせながら「誰もが同意することがある……それはただ間違いだと」と告げる。

さらに、エリーとスローダンスを踊るディーナ(イザベラ・メルセード)、民兵組織のリーダーであるアイザック(ジェフリー・ライト)といった他の新キャラクターも登場。並行して、地面を這う感染者、必死に逃げるエリー、涙を流すジョエルなど緊張感の漂うシーンが映し出される。最後は、アビーのいた病院で、エリーが銃を構える姿で締めくくられる。

シーズン2にはパスカル&ラムジーのほか、トミー役のガブリエル・ルナ、その妻・マリア役のルティナ・ウェスリーが続投する。新キャストは、アビー役の『ブックスマート 卒業前夜のパーティーデビュー』(2019)ケイトリン・デヴァー、ジェシー役の「BEEF/ビーフ」(2023-)ヤング・マジノ、『トップガン マーヴェリック』(2022)ダニー・ラミレス、『エイリアン:ロムルス』(2024)イザベラ・メルセード、「マーベル ランナウェイズ」(2017-2019)アリエラ・ベアラー、『アンチャーテッド』(2022)タティ・ガブリエルら。『ホーム・アローン』シリーズや「シッツ・クリーク」(2015-2020)などの名優キャサリン・オハラはゲスト出演となる。

「THE LAST OF US」シーズン2は、日本のU-NEXTにて米Maxと同時刻に独占配信予定。