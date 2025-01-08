Åì¾Ú¡¢°ì»þ300±ßÄ¶²¼Íî¡¡ÊÆ³ô°Â¶Á¤4Ëü±ß³ä¤ì
¡¡8Æü¸áÁ°¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê225¼ï¡Ë¤¬È¿Íî¤·¤¿¡£Á°Æü½ªÃÍ¤«¤é¤Î²¼¤²Éý¤Ï°ì»þ300±ß¤òÄ¶¤¨¡¢ÀáÌÜ¤Î4Ëü±ß¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤À¡£Á°Æü¤ÎÊÆ¹ñ³ô°Â¤¬¶Á¤¡¢Çä¤êÃíÊ¸¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¡£Ê¿¶Ñ³ô²Á¤¬Á°Æü¤Ë700±ßÄ¶¾å¤²¤Æ¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿È¿Æ°¤Ç¡¢ÅöÌÌ¤ÎÍø±×¤ò³ÎÄê¤¹¤ëÇä¤ê¤â½Ð¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸áÁ°½ªÃÍ¤ÏÁ°Æü½ªÃÍÈæ140±ß35Á¬°Â¤Î3Ëü9942±ß95Á¬¡£Åì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡ÊTOPIX¡Ë¤Ï16.33¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Î2770.24¡£
¡¡Á°Æü¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ï¸ÛÍÑ¤äÈóÀ½Â¤¶È´ØÏ¢¤Î·ÐºÑ»ØÉ¸¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¡¢ÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤Î¥Ú¡¼¥¹¤¬Æß²½¤¹¤ë¤È¤Î·üÇ°¤¬¹¤¬¤ê¡¢¼çÍ×¤Ê³ô²Á»Ø¿ô¤¬¸®ÊÂ¤ß²¼Íî¤·¤¿¡£