ÀãÆ»¤Ç°ì»þ¡¢Î©±ýÀ¸¤¹¤ë¼Ö¤â¡ÄÂçÀã¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¡¡NEXCOÃæÆüËÜ¤ÏÄÌ¹Ô»ß¤á¤Î²ò½ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ´¤¯¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡¡´ôÉì
ÆüËÜÉÕ¶á¤ÇÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë±Æ¶Á¤Ç¡¢¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤Ë¤«¤±¡¢ËÜ½£¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤ËÀã¤¬¹ß¤êÂ³¤¡¢Ê¿ÃÏ¤Ç¤â·ÙÊóµé¤ÎÂçÀã¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ¤¾ÝÄ£¤ÏÀÑÀã¤ä¸òÄÌ¾ã³²¤Ê¤É¤Ë·Ù²ü¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÉô¤Ç¸òÄÌ¾ã³²¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë´ôÉì¤Î¾õ¶·¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
´ôÉì¸©¤Î»³´ÖÉô¤Ç¤Ï¡¢¤¤Î¤¦Ìë¤«¤éÀã¤¬¶¯¤Þ¤ê»Ï¤á¡¢ÇòÀîÂ¼¤Ç1¥á¡¼¥È¥ë25¥»¥ó¥Á¡¢·´¾å»ÔÄ¹Âì¤Ç80¥»¥ó¥Á¤È¡¢¤¤Î¤¦¤ÎÆ±¤¸»þ´Ö¤ËÈæ¤Ù¤Æ40¥»¥ó¥Á°Ê¾åÀÑÀã¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¸áÁ°7»þ¤´¤í¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿´ôÉì¸©·´¾å»Ô¤Î¹ñÆ»156¹æ¤Ç¤¹¡£ÀãÆ»¤Ç°ì»þ¡¢Î©±ýÀ¸¤¹¤ë¼Ö¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Åì³¤ËÌÎ¦Æ»¤Ï¤³¤ÎÂçÀã¤Î¤¿¤á¡¢·´¾å»Ô¤ÎÇòÄ»¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤È¹â»³»Ô¤ÎÈôÂÍÀ¶¸«¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Î´Ö¤¬¾å²¼Àþ¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£NEXCOÃæÆüËÜ¤Ï½üÀãºî¶È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÄÌ¹Ô»ß¤á¤Î²ò½ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁ´¤¯¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Åì³¤ÃÏÊý¤Ï¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢»³ÃÏ¤òÃæ¿´¤ËÊ¿ÃÏ¤Ç¤âÂçÀã¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£´ôÉì¸©¤Î»³ÃÏ¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤¹¸áÁ°6»þ¤Þ¤Ç¤Ë70¥»¥ó¥Á¤Î¹ßÀã¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢Àã¤ÎÎÌ¤Ï¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ä¹Ìî,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
³ùÁÒ,
¾åÅÄ,
°ÖÎîº×,
Ï·¸å,
¿ÀÆàÀî,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
»ûÅÄ²°,
¥Í¥¸