2025年に開業25周年を迎える、東京ディズニーリゾート内の商業施設「イクスピアリ」がリニューアル!

2F トレイダーズ・パッセージ、トレイル&トラックのエリアと3F グレイシャス・スクエアのエリアがそれぞれ新たに生まれ変わります。

そのほかのエリアも、2025年春より順次新しい店舗がオープンする予定です☆

イクスピアリ「リニューアル」

東京ディズニーリゾート内の商業施設「イクスピアリ」が、開業25周年を迎える2025年に、リニューアルを実施。

2F トレイダーズ・パッセージ、トレイル&トラックのエリアは、普段のお買い物がもっと便利に、そしてショッピングの楽しみがさらに広がるエリアに新しくなります。

3F グレイシャス・スクエアのエリアは、バラエティーに富んだ飲食店舗や暮らしが便利になる新規出店を予定。

リゾートで過ごすゲストにとっても、さまざまなお食事やショッピングを楽しめる空間へリニューアルされます。

また、その他エリアにも、2025年春より順次新しい店舗がオープンする予定です。

新規店舗「RITUALS(リチュアルズ)」

オープン:2025年春

オープン場所:1F ガーデン・サイト

取扱商品:ボディ&バスケア、ホームフレグランス製品

千葉県初出店となる、オランダ アムステルダムで生まれた、ボディ、バスケア、ホームフレグランス製品のブランド「RITUALS(リチュアルズ)」

日常を豊かに彩る香りと共に、ラグジュアリーでありながらアフォーダブルな製品が揃っており、忙しい毎日のなかにリラックスできる時間をもたらしてくれます。

日本でも発売以来大人気の、世界中で1秒に1本売れている「フォーミングシャワージェル」は豊かな泡立ちと香りとともにリフレッシュできるひとときを提供してくれるスキンケアコスメです。

※その他の新規店舗につきましては、決まり次第、イクスピアリ・オフィシャルウェブサイト等で配信されます

移転・休業店舗

店名業種休業期間ROPÉ PICNIC/ViSファッション2025年1月20日から休業earth music&ecology head storeファッション2025年1月27日から2025年春WEGOファッション2025年1月27日から2025年春URBAN RESEARCH DOORSファッション2025年1月29日から休業ローリーズファームファッション2025年1月29日から休業

営業終了店舗

店名業種営業終了日TAYA CRYSTAL WORLDヘルス&ビューティー2025年1月13日THE KISS&PAIR RING CAFEジュエリー&アクセサリー2025年1月19日デリス タルト&カフェカフェ2025年1月19日ヴァンドーム青山ジュエリー&アクセサリー2025年1月26日グラニフファッション2025年1月26日GUESSファッション2025年1月26日スタージュエリージュエリー&アクセサリー2025年1月26日DIESELファッション2025年1月26日F i.n.tファッション2025年1月26日4℃ジュエリー&アクセサリー2025年1月26日RIVE DROITEファッション2025年1月26日TOMMY HILFIGERファッション2025年1月28日

リニューアルによって、さらに魅力が広がる2025年の「イクスピアリ」

2025年春より順次「イクスピアリ」にオープンする店舗やリニューアル情報の紹介でした☆

