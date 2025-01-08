スタバ、チョコをたっぷり楽しめるバレンタイン商品3種を1月15日より販売
販売期間：1月15日～2月14日予定
【クラシック ショコラ シンフォニー フラペチーノ】
【ブロンド ショコラ シンフォニー フラペチーノ】
価格： テイクアウト 736円 店内利用 750円 ※Tallサイズのみ
【クラシック ショコラ ラテ】
価格：
テイクアウト Short 599円 / Tall 638円 / Grande 682円 / Venti 726円
店内利用 Short 610円 / Tall 650円 / Grande 695円 / Venti 740円
(C) 2024 Starbucks Coffee Company. All rights reserved.
【クラシック ショコラ シンフォニー フラペチーノ】
【ブロンド ショコラ シンフォニー フラペチーノ】
価格： テイクアウト 736円 店内利用 750円 ※Tallサイズのみ
【クラシック ショコラ ラテ】
価格：
テイクアウト Short 599円 / Tall 638円 / Grande 682円 / Venti 726円
店内利用 Short 610円 / Tall 650円 / Grande 695円 / Venti 740円
「クラシック ショコラ シンフォニー フラペチーノ」
スターバックス コーヒー ジャパンは、「クラシック ショコラ シンフォニー フラペチーノ」および「ブロンド ショコラ シンフォニー フラペチーノ」、「クラシック ショコラ ラテ」を1月15日より2月14日まで販売する。価格は599円より。
2025年のスターバックスバレンタインとして、全3種のチョコレートビバレッジが販売決定。とろっ、ザクっ、ふわっの3つの食感を楽しめる「クラシック ショコラ シンフォニー フラペチーノ」をはじめ、「ブロンドチョコレート」を使用した「ブロンド ショコラ シンフォニー フラペチーノ」、ショコラソースにエスプレッソとスチームしたミルクを合わせた「クラシック ショコラ ラテ」が販売される。
「ブロンド ショコラ シンフォニー フラペチーノ」
「クラシック ショコラ ラテ」
(C) 2024 Starbucks Coffee Company. All rights reserved.
※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がございます。