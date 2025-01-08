販売期間：1月15日～2月14日予定【クラシック ショコラ シンフォニー フラペチーノ】【ブロンド ショコラ シンフォニー フラペチーノ】価格： テイクアウト 736円 店内利用 750円 ※Tallサイズのみ【クラシック ショコラ ラテ】価格：テイクアウト Short 599円 / Tall 638円 / Grande 682円 / Venti 726円店内利用 Short 610円 / Tall 650円 / Grande 695円 / Venti 740円

「クラシック ショコラ シンフォニー フラペチーノ」

スターバックス コーヒー ジャパンは、「クラシック ショコラ シンフォニー フラペチーノ」および「ブロンド ショコラ シンフォニー フラペチーノ」、「クラシック ショコラ ラテ」を1月15日より2月14日まで販売する。価格は599円より。

2025年のスターバックスバレンタインとして、全3種のチョコレートビバレッジが販売決定。とろっ、ザクっ、ふわっの3つの食感を楽しめる「クラシック ショコラ シンフォニー フラペチーノ」をはじめ、「ブロンドチョコレート」を使用した「ブロンド ショコラ シンフォニー フラペチーノ」、ショコラソースにエスプレッソとスチームしたミルクを合わせた「クラシック ショコラ ラテ」が販売される。

「ブロンド ショコラ シンフォニー フラペチーノ」

「クラシック ショコラ ラテ」

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