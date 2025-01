スターバックス コーヒー ジャパンより、多彩なチョコレートの食感、味わいがハーモニーを奏でる『クラシック ショコラ シンフォニー フラペチーノ(R)』など、全3種のチョコレートビバレッジが登場!

全国のスターバックス(一部店舗を除く)にて、2025年1月15日(水)より期間限定での発売。

2025年のスターバックスバレンタインは、個性豊かな楽器が様々な音色を奏でるオーケストラのように、多様なチョコレートの食感が織りなす味わいをお楽しみいただけるビバレッジが楽しめます☆

スターバックス「クラシック ショコラ シンフォニー フラペチーノ(R)」

販売店舗:全国のスターバックス店舗 (一部店舗を除く)

販売期間:2025年1月15日(水)〜2025年2月14日(金) 予定 ※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がございます。

Tallサイズのみ

価格:<お持ち帰りの場合>736円/<店内ご利用の場合>750円

チョコレートへの想いが高まるバレンタインシーズンに登場するのは、シンフォニーを奏でるように重なり合う、チョコレートの味わいを存分に楽しめる『クラシック ショコラ シンフォニー フラペチーノ(R)』

深いコクの中にカカオ本来が持つほんのりビターな味わいが溶け合うショコラソースをカップの底に入れ、「とろっ」と口の中にとろけ出す滑らかでリッチな味わいの層の上に、「ザクっ」とした食感が楽しいクランチチョコレートクッキー、そしてさらにダークフラペチーノパウダーとミルクが優しく溶け合ったまろやかな味わいのフラペチーノ(R)を注ぎ入れることで、異なる食感や味わいが折り重なり、最後まで飽きることなく楽しめる工夫された一杯になっています。

トップには「ふわっ」とした口どけの良いチョコレートホイップとカカオの濃厚な味わいが楽しめるショコラソースをのせ、華やかな一杯の仕上げには、キラキラと輝く金粉パウダーをトッピング。

口の中でやさしくほどけるチョコレートホイップにビターなショコラソースが重なり合います。

異なる音色を持つ3つのチョコレートが重なる、スターバックスバレンタインならではの甘いシンフォニーが楽しめます☆

『ブロンド ショコラ シンフォニー フラペチーノ(R)』

価格:<お持ち帰りの場合>736円/<店内ご利用の場合>750円

※使用しているチョコレートのうち、ブロンドチョコレートは0.7%以上です。

『ブロンド ショコラ シンフォニー フラペチーノ(R)』は、ホワイトチョコレートをキャラメリゼすることで完成する、黄金色に輝く「ブロンドチョコレート」を一部使用したフラペチーノ(R)。

キャラメルやビスケットのような香ばしい風味が特長的なチョコレートで、『クラシック ショコラ シンフォニー フラペチーノ(R)』のとろっ、ザクっ、ふわっの商品構成はそのままに、ボディ部分に「ブロンドチョコレートパウダー」を使用することで、キャラメルやビスケットのような香ばしい香りと、リッチでクリーミーな味わいが楽しめます。

ショコラソースのとろける味わい、ブロンドチョコレートの甘く、香ばしい風味、チョコレートホイップやショコラソースの濃厚な味わいが幾重にも折り重なり、まるで交響曲のような多層的なシンフォニーを奏でます。

『クラシック ショコラ ラテ』(Hot)

価格:(お持ち帰りの場合)Short 599円 / Tall 638円 / Grande 682円 / Venti(R) 726円

(店内利用の場合)Short 610円 / Tall 650円 / Grande 695円 / Venti(R) 740円

『クラシック ショコラ ラテ』は、カカオのコクを感じられるショコラソースにエスプレッソと丁寧にスチームしたミルクを合わせた、バレンタインシーズンならではのチョコレートを味わえるエスプレッソビバレッジ。

トップには、濃厚な味わいのチョコレートホイップとビターな味わいのダークフラペチーノパウダーを合わせてあります。

まろやかなチョコレートミルクの味わいの中に、エスプレッソの苦み、ミルクの熱で程よく溶けたチョコレートホイップクリームにほろ苦いダークフラペチーノパウダーがアクセントとなり、甘くとろけるチョコレートシンフォニーの世界に誘います。

バレンタインデーに楽しみたいチョコレートビバレッジ!

スターバックス「クラシック ショコラ シンフォニー フラペチーノ(R)」の紹介でした。

