ベルメゾンで展開する「Disney Fantasy Shop(ディズニー ファンタジー ショップ)」から、ディズニープリンセスやヒロインの世界観を楽しめるデザインの家具とインテリア雑貨の新しいアイテムが登場!

『シンデレラ』や 『塔の上のラプンツェル』などのアイテム8点がラインナップされています。

ベルメゾン「お部屋まるごとディズニープリンセス&ヒロイン企画」第2弾

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「お部屋まるごとディズニープリンセス&ヒロイン企画」シリーズ第1弾では、『アナと雪の女王』『美女と野獣』のデザインのアイテムが登場しました。

その際は、「本格的な雰囲気の部屋になった」「ディズニープリンセスやヒロインをモチーフにしたインテリアで、作品の世界観を楽しむことができた」など、商品レビューでも好評☆

今回はシリーズ第2弾とし、新たに『塔の上のラプンツェル』『シンデレラ』をモチーフにした家具と雑貨が登場し、自宅に置くだけで、ディズニープリンセスの華やかな世界観を楽しめるアイテムが揃っています。

ステンドグラスのようなボイルレースカーテン『プリンセス』

発売日:2025年1月7日(火)

価格:7,990〜10,490円(税込)

カラー:1色展開

サイズ:9サイズ

光に当たるとステンドグラスのように淡い色の模様が浮かび上がる、美しいレースカーテン。

透け感のある軽やかなボイル生地が使用され、風に揺れる様子は、まるで物語の世界にいるかのような雰囲気を演出します!

カーテンの上部には『美女と野獣』に出てくるバラや、『シンデレラ』に登場する時計とガラスの靴など、ディズニープリンセスをテーマにした8つの物語のモチーフがプリントされ、それぞれの物語を彷彿させる色合いに仕上げられています。

かぼちゃの馬車柄のラグ『シンデレラ』

発売日:2025年1月7日(火)

価格:12,900円(税込)

カラー:1色展開

サイズ:約130×190cm

『シンデレラ』に登場する魔法のかぼちゃの馬車をイメージした楕円型の美しいラグ。

馬車の上には12時を示す時計がデザインされ、物語に登場するさまざまなモチーフが散りばめられています!

毛足が短いため、掃除がしやすい仕様に。

広場をイメージしたタイル柄ラグ『ラプンツェル』

発売日:2025年1月7日(火)

価格:12,900円(税込)

カラー:1色展開

サイズ:約130×190cm

『塔の上のラプンツェル』の劇中で、「ラプンツェル」が踊る石畳の広場をモチーフにしたラグ。

物語に登場する王国の紋章と石畳風のデザインが施されています☆

こちらも短い毛足でお掃除がしやすくなっています。

キャラクターイメージのミニテーブル(選べるキャラクター)

発売日:2025年1月7日(火)

価格:16,900円(税込)

カラー:4色展開(くまのプーさん、美女と野獣、チップ&デール、アナと雪の女王)

※新色は「アナと雪の女王」

『アナと雪の女王』のデザインが新たに追加された「キャラクターイメージのミニテーブル(選べるキャラクター)」

ソリをイメージしたデザインがユニークで、天板や側面には雪の結晶や「エルサ」や「オラフ」などのアートがあしらわれています!

本や雑貨のちょい置きにぴったり。

アートフレームのミラー「シンデレラ」

発売日:2025年1月31日(金)

価格:7,480円(税込)

カラー:1色展開

『シンデレラ』の心ときめく名場面がフレームにデザインされたミラー。

「シンデレラ」の様々な姿が描かれ、「プリンス・チャーミング」とのロマンティックなダンスシーンも☆

おでかけ前の身だしなみチェックや、お化粧をする際など、様々なシーンで活躍します。

フリルが華やかな布団カバー「美女と野獣」

発売日:2025年1月31日(金)

価格:5,990円(税込)〜

カラー:1色展開

サイズ:2サイズ(シングル、ダブル)

「ベル」と「野獣」が踊るシーンがデザインされた布団カバー。

シングルとダブルの2サイズ展開です◎

上部には一輪のバラ、下部には「ポット夫人」に「チップ」、「ルミエール」、「コグスワース」のアートもプリントされています!

フリルが華やかな布団カバー3点セット『美女と野獣』

発売日:2025年1月31日(金)

価格:10,990円(税込)〜

カラー:1色展開

サイズ:3サイズ(洋式シングル、洋式ダブル、和式シングル)

『美女と野獣』デザインの布団カバーセット。

枕カバー、掛け布団カバー、ボックスシーツ(敷布団カバー)の3点がセットになっています。

「ベル」のドレスをイメージした黄色に、「野獣」の燕尾服をイメージしたブルーの配色使いがとっても素敵☆

ドレス風布団収納ケース「ラプンツェル」

発売日:2025年1月31日(金)

価格:3,990円(税込)

カラー:1色展開

『塔の上のラプンツェル』デザインの布団収納ケース。

布団を収納すると「ラプンツェル」のドレスのようなクッションに早変わり!

中央にはリボンの編み上げのアート、両サイドにはフリルがたっぷりとあしらわれ、フェミニンなテイストに仕上げられています。

どのアイテムも個性的でかわいく、乙女心くすぐるものばかり!

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップの「お部屋まるごとディズニープリンセス&ヒロイン企画」シリーズ第2弾の紹介でした☆

