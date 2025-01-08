¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿¤â¤Î ¡Ö²¿Ç¯¸å¤«¤Ë¤Ï¤ß¤ó¤Ê»ý¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÈÊâ¡ÉÃçÎ¤°Í¼Ó¤ÎÍ½¸À¤ËÈ¿¶Á¡Ö¶Ä¤ëÄÌ¤ê¡×¡Ö¾®³ØÀ¸¤â»ý¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¤ÎÀ¼
¡¡¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè14½µ¡Ö·ëº§¤Ã¤Æ²¿¤Ê¤ó¡©¡×¡ÊÂè68²ó¡Ë¤¬8Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Êâ¡ÊÃçÎ¤°Í¼Ó¡Ë¤¬¤¢¤ë¡ÈÍ½¸À¡É¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡ÖÀ¨¤¤¡ª¡×¡Ö¶Ä¤ëÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡ª¡×¡Öº£¤ä¾®³ØÀ¸¤â»ý¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡ÈÊâ¡ÉÃçÎ¤°Í¼Ó¡¢°µ´¬¤Î¥Ñ¥é¥Ñ¥éÈäÏª
¡¡ËÁÆ¬¡¢¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼²»¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿À»¿Í¡ÊËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¡Ë¤¬¡¢¥½¥Õ¥¡¡¼¤ËºÂ¤Ã¤Æ¾Ð¤¤¤ò³ú¤ß¤³¤í¤¹Êâ¤ÎÊý¤ò¸þ¤¯¡£¡Ö¤Þ¤¿¿·¤·¤¤·ÈÂÓÇã¤Ã¤¿¤ó¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯À»¿Í¤Ë¡¢Êâ¤Ï¡Ö·ÈÂÓÅÅÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡×¤ÈÊÖÅú¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Í¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÈÆ±¤¸¤°¤é¤¤¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ê¤ó¤À¤«¤é¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢À»¿Í¤Ï¡ÖÅÅÏÃ¤Ç¤¤ì¤Ð½½Ê¬¤ä¤í¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÊâ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤³¤ì¤Í¡¢²¿Ç¯¸å¤«¤Ë¤Ï¤ß¤ó¤Ê»ý¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤è¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£Êâ¤ÎÍ½¸À¤ËÀ»¿Í¤Ï¡Ö¥Õ¥ó¤Ã¡ª¡¡¤ó¤Ê¤ï¤±¤¢¤ë¤«¤¤¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ä¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡·àÃæ¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤¬½éÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤È¤¦¤È¤¦¥¹¥Þ¥ÛÅÐ¾ì¡ª¡×¡ÖÀè¤ó¤¸¤ÆGET¤·¤Æ¤ëÊâ¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡×¡ÖÎ®¹Ô¤ê¤â¤Î¤Ø¤ÎÓÌ³Ð¤¬À¨¤¤¤Ê¤¡¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³½Ð¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢°¦»Ò¡ÊËãÀ¸µ×Èþ»Ò¡Ë¤¬¹¹¿·¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥í¥°¤«¤é¡¢Êª¸ì¤Î»þÂåÀßÄê¤¬2009Ç¯8·î¤´¤í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Êâ¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊâ¤ÎÍ½¸À¡£À¨¤¤¡ª¡×¡Ö¶Ä¤ëÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¥Ñ¥Ñ¡¢Êâ¤Î¸À¤¦ÄÌ¤êº£¤ä¾®³ØÀ¸¤â»ý¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡ÈÊâ¡ÉÃçÎ¤°Í¼Ó¡¢°µ´¬¤Î¥Ñ¥é¥Ñ¥éÈäÏª
¡¡ËÁÆ¬¡¢¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼²»¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿À»¿Í¡ÊËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¡Ë¤¬¡¢¥½¥Õ¥¡¡¼¤ËºÂ¤Ã¤Æ¾Ð¤¤¤ò³ú¤ß¤³¤í¤¹Êâ¤ÎÊý¤ò¸þ¤¯¡£¡Ö¤Þ¤¿¿·¤·¤¤·ÈÂÓÇã¤Ã¤¿¤ó¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯À»¿Í¤Ë¡¢Êâ¤Ï¡Ö·ÈÂÓÅÅÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡×¤ÈÊÖÅú¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Í¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÈÆ±¤¸¤°¤é¤¤¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ê¤ó¤À¤«¤é¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢À»¿Í¤Ï¡ÖÅÅÏÃ¤Ç¤¤ì¤Ð½½Ê¬¤ä¤í¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¡£
¡¡·àÃæ¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤¬½éÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤È¤¦¤È¤¦¥¹¥Þ¥ÛÅÐ¾ì¡ª¡×¡ÖÀè¤ó¤¸¤ÆGET¤·¤Æ¤ëÊâ¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡×¡ÖÎ®¹Ô¤ê¤â¤Î¤Ø¤ÎÓÌ³Ð¤¬À¨¤¤¤Ê¤¡¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³½Ð¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢°¦»Ò¡ÊËãÀ¸µ×Èþ»Ò¡Ë¤¬¹¹¿·¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥í¥°¤«¤é¡¢Êª¸ì¤Î»þÂåÀßÄê¤¬2009Ç¯8·î¤´¤í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Êâ¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊâ¤ÎÍ½¸À¡£À¨¤¤¡ª¡×¡Ö¶Ä¤ëÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¥Ñ¥Ñ¡¢Êâ¤Î¸À¤¦ÄÌ¤êº£¤ä¾®³ØÀ¸¤â»ý¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£