ºÇ¾å¤â¤¬¡¢Ã¦Âà»þ¡õÂ´¶È»þ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¼Ì¿¿¤òÈæ³Ó¸ø³«¡Ö»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎºÇ¾å¤â¤¬¤¬6Æü(·î)¡¢X¤ò¹¹¿·¡£¤Ç¤ó¤ÑÁÈ.inc¤òÃ¦Âà¤·¤¿¤³¤í¤È¡ÈÂ´¶È¡É¤·¤¿¸ø±é¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤òÈæ³Ó¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È1ÅÀ¡Û8Ç¯Á°¤Î¥°¥ë¡¼¥×Ã¦Âà»þ¤ÎºÇ¾å¤â¤¬
¸µ¤Ç¤ó¤ÑÁÈ.inc¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥â¥Ç¥ë¡¦½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëºÇ¾å¤â¤¬¡£2021Ç¯5·î¤Ë¤ÏÂè°ì»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£
ºÇ¾å¤Ï6Æü¡¢¡Ö¢«2017Ç¯¡¡2025Ç¯¢ª¡×¤ÈX¤ò¹¹¿·¡£¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¤·¤¿¤³¤í¤Î¼Ì¿¿¤È¡¢¥°¥ë¡¼¥×²ò»¶Ä¾Á°¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÈÂ´¶È¡É¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤òÈæ³Ó¸ø³«¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï1.5Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤¬ÉÕ¤¯¤Û¤«¡¢¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤²Ä°¦¤µ¤¬¤¨¤°¤¤¡ª¡×¡Ö»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö°ì½Ö¤É¤Ã¤Á¤¬º£¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö8Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡ÛºÇ¾å¤â¤¬¡¢¤Ç¤ó¤ÑÁÈ.inc¤ò¡È8Ç¯±Û¤·¡ÉÂ´¶È¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È1ÅÀ¡Û8Ç¯Á°¤Î¥°¥ë¡¼¥×Ã¦Âà»þ¤ÎºÇ¾å¤â¤¬
¸µ¤Ç¤ó¤ÑÁÈ.inc¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥â¥Ç¥ë¡¦½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëºÇ¾å¤â¤¬¡£2021Ç¯5·î¤Ë¤ÏÂè°ì»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£
ºÇ¾å¤Ï6Æü¡¢¡Ö¢«2017Ç¯¡¡2025Ç¯¢ª¡×¤ÈX¤ò¹¹¿·¡£¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¤·¤¿¤³¤í¤Î¼Ì¿¿¤È¡¢¥°¥ë¡¼¥×²ò»¶Ä¾Á°¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÈÂ´¶È¡É¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤òÈæ³Ó¸ø³«¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï1.5Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤¬ÉÕ¤¯¤Û¤«¡¢¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤²Ä°¦¤µ¤¬¤¨¤°¤¤¡ª¡×¡Ö»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö°ì½Ö¤É¤Ã¤Á¤¬º£¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö8Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡ÛºÇ¾å¤â¤¬¡¢¤Ç¤ó¤ÑÁÈ.inc¤ò¡È8Ç¯±Û¤·¡ÉÂ´¶È¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«