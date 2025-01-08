TWICE ¥â¥â¡¢ÈþÇØÃæ¤¶¤Ã¤¯¤ê¥É¥ì¥¹¤ÇÌ¥Î»¡ª ¡Ö¥Ó¥¸¥åÎÉ¤¹¤®¡×¡Ö¤ªÈ©¥Ä¥ä¥Ä¥ä¡×¥Õ¥¡¥ó´¿´î
¡¡TWICE¤ÎMOMO¡Ê¥â¥â¡Ë¤¬¡¢1·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Âç³¢Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë½Ð±é»þ¤Î¹õ¤Î¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ªÈ©¥Ä¥ä¥Ä¥ä¡×¡Ö²Ä°¦¤¯¤Æ¥»¥¯¥·¡¼¡×¡¡¥Õ¥¡¥ó¤â¶Ã¤¯¡¢TWICE ¥â¥â¤ÎÈþÇØÃæ
¢£µ±¤¯¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤µ¤ÇÌ¥Î»
¡¡º£²ó¥â¥â¤¬¡Ö¹ÈÇò¤È¤¤Î¡×¡Ö¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ØÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤ÇÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¹õ¤Î¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿»Ñ¤¬¼Ì¤ë7Ëç¤Î¼Ì¿¿¡£
¡¡¥Û¥ë¥¿¡¼¥Í¥Ã¥¯¤Î¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤ÇØÃæ¤¬¸«¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Î¥â¥â¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê°áÁõ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿ÌÀ¤ë¤¤È±¿§¤È¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯µ±¤¯¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤¬¡¢¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò³Ê¾å¤²¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²Ú¤ä¤«¤Ê¥â¥â¤Î»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥Ó¥¸¥åÎÉ¤¹¤®¡×¡Ö¤ªÈ©¥Ä¥ä¥Ä¥ä¡×¡Ö½éÀã¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥é¥¥é´¶¡×¡Ö¤ó¤Ê¤ËåºÎï¤Ê¿Í¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤ÈÂç´î¤Ó¡£
¡¡¥â¥â¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡ØÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Î¡Ö¥Ñ¥×¥ê¥«¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿ºÝ¡¢ÃË¤Î»Ò¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤ÎÆ¬¤Ë¿¨¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¤â¤â¤ê¤óÃË¤Î»Ò¤ÎÆ¬¤Á¤ç¤ó¤Á¤ç¤ó¤·¤Æ¤¿¤ÍÀäÂÐ½éÎøÃ¥¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×¡Ö¤â¤â¤ê¤óºÇ¸åÃË¤Î»Ò¤ÎÆ¬¿¨¤Ã¤¿¤Î²Ä°¦¤¹¤®¡×¡Ö¤â¤â¤ê¤ó¥¤¥¿¥º¥é¤·¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é»æ¿áÀã¤È¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¾Ð¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
°úÍÑ¡§MOMO¡Ê¡÷momo¡ËInstagram
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ªÈ©¥Ä¥ä¥Ä¥ä¡×¡Ö²Ä°¦¤¯¤Æ¥»¥¯¥·¡¼¡×¡¡¥Õ¥¡¥ó¤â¶Ã¤¯¡¢TWICE ¥â¥â¤ÎÈþÇØÃæ
¢£µ±¤¯¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤µ¤ÇÌ¥Î»
¡¡º£²ó¥â¥â¤¬¡Ö¹ÈÇò¤È¤¤Î¡×¡Ö¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ØÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤ÇÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¹õ¤Î¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿»Ñ¤¬¼Ì¤ë7Ëç¤Î¼Ì¿¿¡£
¡¡²Ú¤ä¤«¤Ê¥â¥â¤Î»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥Ó¥¸¥åÎÉ¤¹¤®¡×¡Ö¤ªÈ©¥Ä¥ä¥Ä¥ä¡×¡Ö½éÀã¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥é¥¥é´¶¡×¡Ö¤ó¤Ê¤ËåºÎï¤Ê¿Í¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤ÈÂç´î¤Ó¡£
¡¡¥â¥â¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡ØÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Î¡Ö¥Ñ¥×¥ê¥«¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿ºÝ¡¢ÃË¤Î»Ò¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤ÎÆ¬¤Ë¿¨¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¤â¤â¤ê¤óÃË¤Î»Ò¤ÎÆ¬¤Á¤ç¤ó¤Á¤ç¤ó¤·¤Æ¤¿¤ÍÀäÂÐ½éÎøÃ¥¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×¡Ö¤â¤â¤ê¤óºÇ¸åÃË¤Î»Ò¤ÎÆ¬¿¨¤Ã¤¿¤Î²Ä°¦¤¹¤®¡×¡Ö¤â¤â¤ê¤ó¥¤¥¿¥º¥é¤·¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é»æ¿áÀã¤È¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¾Ð¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
°úÍÑ¡§MOMO¡Ê¡÷momo¡ËInstagram