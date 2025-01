海賊版論文サイト「Sci-Hub」には、本来有料で公開されている多くの学術論文が無料で公開されています。しかし、Sci-Hubで公開されている論文には、研究者が問題を抱えて撤回したはずの論文も数多く公開されていることがインド・バーラットヒダサン大学の研究者によって報告されています。An analysis of availability and implications of unlabeled retracted articles on Sci-Hub: Accountability in Research: Vol 0, No 0 - Get Access

学術論文が出版されても、誤った実験方法などにより正しい結果が得られないことがその後の査読などで判明した場合、基本的にその論文は撤回され、出版されなかったものとして扱われます。また、公開される論文のPDFには「この論文に含まれる研究は有効ではない」と明示されるようになります。しかし、Sci-Hubではデータベースに登録されていない論文のリクエストを受けるたびに、漏えいしたログイン認証情報を使用してその論文を出版したジャーナルのウェブサイトにアクセスし、コピーを取得します。その後、同じ論文のリクエストを受けた場合は取得したコピーをユーザーに提供するため、もしもコピー取得後にその論文が撤回されていたとしてもSci-Hubでは変わらずにコピーされた論文が提供されてしまうというわけです。実際にバーラットヒダサン大学のBiju V. V.氏らの研究チームは、2003年から2022年にかけての1万6925件の撤回された論文をSci-Hubで検索し、内容を確認しました。その結果、84.83%の論文に撤回されたことを示す記載が無かったことが明らかになっています。撤回された論文を引用してしまうと、誤った結果の連鎖が起こるだけでなく、長期的には科学の全体像をゆがめ、無駄な努力や誤ったリソースの配分につながる可能性があります研究チームは「調査を行った約1万7000件の論文のうち、特に健康科学の分野に撤回された論文が集まっていました。この調査の結果は、意図しない使用と将来の研究でのさらなる引用による重大なリスクを示しています」と問題視しています。論文の修正や撤回を把握するツールとして、近年ではCrossmarkと呼ばれるツールが開発されています。しかし、すべての出版社がCrossmarkを使用しているわけではないことや、膨大な参考文献を扱う研究者が、自身の論文の出版前にCrossmarkを用いて各論文をチェックする時間を確保するのは困難とArsTechnicaは指摘しました。