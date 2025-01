台湾発祥のグローバルティーカフェ「ゴンチャ」のバレンタインメニューとして”ハニー”を主役にしたミルクティーとショコラティーが登場。

また、自分らしくデコレーションして楽しむことができる、愛らしい姿の限定ボトル「ハニーベア」も発売されます☆

ゴンチャ「My Honey Valentine(マイハニーバレンタイン)」ミルクティー&ショコラティー

スケジュール:

発売日:2025年1月16日(木)〜販売店舗:国内ゴンチャ全店※一部メニューを販売していない店舗があります先行販売:2025年1月9日(木)〜先行販売店舗:ららぽーと豊洲店・自由が丘店モバイルオーダー先行販売:2025年1月14日(火)〜上記メニュー取り扱い全店にて

バレンタインの特別なドリンクとして、お茶と相性のよい「ハニー」を主役に「My Honey Valentine」と題したデザートティーがゴンチャに登場。

ICEDは「ハニーハニー ミルクティー」と「ハニーハニー ショコラティー」、HOTは「ハニー ジャスミン ミルクティー」と「ハニー アールグレイ ショコラティー」の2種類がそれぞれ展開されます。

また「My Honey Valentine」のテーマにさらに浸ってもらえるよう、店内をたくさんのハニーハートでデコレーションされているのにも注目です☆

※ハチミツを使用しているため、1歳未満の乳児には与えないで下さい

こだわりポイント1)北海道産の百花蜜を使った ハニーソース

北海道の大自然の恵みが詰まった百花蜜をソースに使用。

お茶と絡み合い、飲むごとに豊かな風味が口いっぱいに広がります。

こだわりポイント2)ハニーとの相性にこだわった ジャスミングリーンティー &アールグレイティー

ミルクティーは、さわやかな花の香りに心がほぐれるジャスミングリーンティーがベース。

ショコラティーは、華やかなベルガモットの風味豊かなアールグレイティーがベースに選ばれています。

さらにジャスミングリーンティーは、季節のおすすめティーとしてラインナップされるのもポイントです。

こだわりポイント3)デザート感たっぷり ハニーハニー ゼリー

ソースと同じく北海道産の百花蜜を使ったぷるぷる食感のゼリー。

やさしい甘さを生かしながらもコクのある味わいです。

こだわりポイント4)食感のアクセントに ハニーキャラメリゼ

焦がして固めたカリカリのハニーキャラメリゼを一番上にオン。

香ばしく濃厚な甘さが楽しめます。

ハニーハニー ミルクティー

価格:650円(税込)

サイズ:ICED/M

スタマイズ:

・氷の量の変更はできません

・追加トッピングは1つまで可能

さわやかな花の香りのジャスミングリーンティーに、ハニーソースを合わせた「ハニーハニー ミルクティー」

ぷるぷる食感のハニーゼリーとミルクフォーム、香ばしいハニーキャラメリゼがトッピングされています。

ハニーのやさしい甘さと風味を堪能できる贅沢なミルクティーです。

ハニーハニー ショコラティー

価格:650円(税込)

サイズ:ICED/M

スタマイズ:

・氷の量の変更はできません

・追加トッピングは1つまで可能

ベルガモットが香るアールグレイティーにチョコレートを加え、ハニーソースを合わせた「ハニーハニー ショコラティー」

コクのあるハニーゼリーとミルクフォームをトッピングし、上にはハニーキャラメリゼがのせてあります。

ハニーの甘さと香りがチョコレートの風味に重なり合う芳醇なショコラティーです。

ハニー ジャスミン ミルクティー

価格:620円(税込)

サイズ:HOT/S

追加トッピング:2つまで可能

「ハニー ジャスミン ミルクティー」は、ハニーの甘さとお茶の風味が口いっぱいに広がるホットミルクティー。

さわやかなジャスミングリーンティーにハニーソースを合わせ、ミルクフォームとハニーキャラメリゼをトッピングしています。

飲み進めるごとにトッピングが混ざり合う、食感の変化が楽しめる期間限定ドリンクです。

ハニー アールグレイ ショコラティー

価格:620円(税込)

サイズ:HOT/S

追加トッピング:2つまで可能

チョコレートを加えた華やかなアールグレイティーにハニーソースを合わせ、ミルクフォームをトッピングした「ハニー アールグレイ ショコラティー」

上にはカリカリのハニーキャラメリゼがのせてあります。

芳醇なチョコレートの味わいと豊かなお茶の風味、ハニーのやさしい甘さが重なり合い、ホッと心がやすらぐ1杯です。

トッピング:ハニーハニー ゼリー

価格:90円(税込)

ハニーのコクのある甘さと風味が引き立つ、ぷるぷる食感のゼリー。

北海道の大自然の恵みが詰まった百花蜜が使用されています。

「マサラチャイ ミルクティー」や「ブラック アーモンドミルクティー」にトッピングするのがおすすめです。

初登場「ハニーベア」ボトル

スケジュール:

発売日:2025年1月16日(木)〜販売店舗:国内ゴンチャ全店※2025年1月以降の新店の一部では販売対象外先行販売:2025年1月9日(木)〜先行販売店舗:ららぽーと豊洲店・自由が丘店

容量:すべてICED・510ml

付属品:ステッカー

購入制限:1回につき各フレーバー2個まで(合計4個まで)

注意事項:

・氷の量の変更、追加トッピングは不可。

※甘さの変更のみ可能、ハニーゼリーのトッピングを含む、トッピングを除いての提供は不可

・期間限定メニューの「ハニーハニーミルクティー/ショコラティー」にトッピングされているミルクフォーム・ハニーキャラメリゼは入っていません。

・各種クーポンの利用対象外です。

・店頭販売のみ。デリバリー・モバイルオーダーは対象外となります。

・ハニーベア ペアセットの購入は有人レジを利用ください。

ゴンチャのバレンタインがさらに楽める、愛らしい姿の「ハニーベア」ボトルが初登場。

ボトルには、期間限定ドリンク「ハニーハニー ミルクティー」「ハニーハニー ショコラティー」がぎゅっとたっぷり詰め込まれます。

トッピングのハニーゼリーは、通常のの2倍入ってボリュームたっぷり。

この季節にしか味わえない「ハニーベア」で贅沢な味わいが堪能できます。

さらに「ハニーベア」を購入された方には、オリジナルステッカーを1枚プレゼント。

自分好みにボトルをデコレーションして、世界にひとつだけの「マイハニーベア」と、心ときめくバレンタインを過ごすことができます。

※なくなり次第終了。各店舗の在庫状況により異なります

ハニーベア(ミルクティー)

価格:940円(税込)

ジャスミングリーンティーがベースのミルクティーにハニーソースを合わせ、ベア型の限定ボトルに入れた「ハニーベア」

ぷるぷる食感でコクのある甘さのハニーゼリーもたっぷり入った、ハニーのやさしい甘さと香りが堪能できるドリンクです。

ハニーベア(ショコラティー)

価格:940円(税込)

華やかな風味のアールグレイティーとチョコレートを合わせたショコラティーを、ハニーソースとともに、ベア型の限定ボトルに入れた「ハニーベア」

トッピングには、コクのあるぷるぷるのハニーゼリーがたっぷり使用されています。

ハニーのやさしい甘さとチョコレートのリッチな味わいのハーモニーが楽しめる一杯です。

ハニーベア ペアセット

価格:1,840円(税込)

「ハニーハニー ミルクティー」と「ハニーハニー ショコラティー」のハニーベアセット。

単品を2つ購入するよりも40円お得です。

バレンタインを一緒に過ごしたい人とともに、ハニーのやさしい甘さが楽しめます。

季節のおすすめ ティー「ジャスミングリーンティー」

スケジュール:

発売日: 2025年1月14日(火)〜販売店舗 国内ゴンチャ全店先行販売:2025年1月9日(木)〜先行販売店舗:ららぽーと豊洲店・自由が丘店

メニュー名・価格:

ジャスミングリーンティーICED:S 290円(税込)、M 340円(税込)、L 430円(税込) / HOT:S 290円(税込)、M 340円(税込)ジャスミングリーン ミルクティーICED:S 440円(税込)、M 490円(税込)、L 580円(税込) / HOT:S 440円(税込)、M 490円(税込)ジャスミングリーン アーモンドミルクティーICED:S 490円(税込)、M 540円(税込)、L 630円(税込) / HOT:S 490円(税込)、M 540円(税込)

2025年1月み登場する「季節のおすすめ ティー」は、ゴンチャファンから根強い人気の「ジャスミングリーンティー」

グリーンティーにジャスミンの花を重ねて香りづけされています。

ジャスミンの華やかな香りとグリーンティーの爽やかな風味が楽しめるグリーンティー。

その日の気分やスタイルに合わせて、甘さやトッピングも自由自在にカスタマイズし、新たなティーとの出会いや、ティーの魅力の再発見を楽しむことができます。

バレンタインシーズンにぴったりな”ハニー”が主役のミルクティーとショコラティー。

初登場となる、愛らしい姿の「ハニーベア」ボトルにも注目です。

ゴンチャにて2025年1月9日より順次販売が開始される「My Honey Valentine」がテーマのミルクティーとショコラティーを紹介しました☆

