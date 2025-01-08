ÁêËÐ¡ßÇìÊý¤Î±ö¥³¥é¥Ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎQUO¥«¡¼¥ÉÅö¤¿¤ë¡ªÇìÊý±ö¶È¡ÖÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤È¥³¥é¥Ü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×
ÇìÊý±ö¶È¤Ï¡¢2025Ç¯1·î12Æü(Æü)¤«¤é3·î23Æü(Æü)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ÇìÊý±ö¶È¡ÖÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×
ÇìÊý±ö¶È¤Ï¡¢2025Ç¯1·î12Æü(Æü)¤«¤é3·î23Æü(Æü)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ¡£
¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¤«¤éÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤Î¥ì¥·¡¼¥È¤Ç¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢ÃêÁª¤Ç¹ç·×100Ì¾ÍÍ¤Ë¡¢ÂçÁêËÐ¡ßÇìÊý¤Î±ö¥³¥é¥Ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎQUO¥«¡¼¥É¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³µÍ×
1. ±þÊç´ü´Ö
2025Ç¯1·î12Æü(Æü)¡Á3·î23Æü(Æü)
2. ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ
(Åì¥³¡¼¥¹)
ÇìÊý¤Î±ö 1kg¡¿ÇìÊý¤Î±ö 750g¡¿ÇìÊý¤Î±ö 500g
(À¾¥³¡¼¥¹)
ÇìÊý¤Î±ö ¥¹¥¿¥ó¥É¥Ñ¥Ã¥¯ 200g¡¿ÇìÊý¤Î±ö ¾Æ±ö 250g
3. ±þÊçÊýË¡
(1)ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤¤¤º¤ì¤«¤ò´Þ¤à¹ØÆþ¥ì¥·¡¼¥È¤ò»£±Æ
(2)»£±Æ²èÁü¤ò¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Î±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÅºÉÕ
(3)É¬Í×»ö¹à¤òÆþÎÏ¤·¡¢Á÷¿®¤·¤Æ±þÊç´°Î»
¢¨¥ì¥·¡¼¥ÈÍ¸ú´ü´Ö¤Ï2025Ç¯1·î12Æü(Æü)¡Á3·î23Æü(Æü)¤Ç¤¹¡£
¢¨EC¥µ¥¤¥È¹ØÆþ¤ò½ü¤¯¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¡¦ÆüËÜ¸ì¤Î¹ØÆþ¥ì¥·¡¼¥È¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¢¨ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ1¸Ä¤Ë¤Ä¤1¸ý¤Î±þÊç¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ°Ê³°¤Î¹ØÆþ¥ì¥·¡¼¥È¤Ç¤Ï¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
4. ¾ÞÉÊÆâÍÆ
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëQUO¥«¡¼¥É¡¡1,000±ßÊ¬
Åì¥³¡¼¥¹¡¦À¾¥³¡¼¥¹¡¡³Æ50Ì¾ÍÍ(¹ç·×100Ì¾ÍÍ)¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨³Æ¥³¡¼¥¹¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨QUO¥«¡¼¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¸åÆü¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ÁêËÐ¡ßÇìÊý¤Î±ö¥³¥é¥Ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎQUO¥«¡¼¥ÉÅö¤¿¤ë¡ªÇìÊý±ö¶È¡ÖÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤È¥³¥é¥Ü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡× appeared first on Dtimes.