MAXWINは、4K+EIS(手ブレ補正)録画対応の最大9時間録画を可能にしたオールラウンド小型ドライブレコーダー『id-C5Pro』を販売中です。

MAXWIN『id-C5Pro』

撮影素子 :500万画素カラーCMOS(STARVIS技術搭載)

記録画角・F値 :対角115°/F1.8

画像補正技術 :WDR機能/EIS機能

記録解像度 :4K@27fps、2K@27fps、1080P@27fps/55fps

記録方式 :連続録画

ファイル構成 :OFF(上書き記録なし)/1分/3分/5分

ファイル形式 :MP4

録画可能時間 :最大約9時間

再生方法 :スマホアプリ「idGoLive」、Windows Media Player

Wi-Fi :2.4GHz

防水 :IPX6相当

記録媒体 :microSDXC カード UHS-3 以上(32GB 〜512GB)

内蔵バッテリー:2840mAh/3.8V

電源 :DC 5V ≦2.4A

充電時間 :満充電まで 約100分

動作温度範囲 :-20℃ 〜 +60℃

製品サイズ :約30(W)×30(H)×93(D)mm

◆販売ショップ

・Amazon : https://www.amazon.co.jp/dp/B0DPFGSPVD

コンパクトサイズなのに最大9時間の長時間録画を可能にした最新型ドライブレコーダー。

1秒で簡単に取付け/取外しが可能で電源配線はもちろん不要。

4K高画質+EIS(手ブレ補正)機能搭載ドライブレコーダー。

キックボードやバイク・自転車に取付けできるマウントを標準付属。

今流行りのレンタル自転車・キックボードにも最適です。

オプションパーツも豊富で、様々な使い方ができます。

◆4K+EIS(電子手ブレ補正)録画対応

手振れ補正比較

EIS電子手ブレ補正機能搭載でブレの少ない綺麗な映像を実現。

さらに鮮明な画質を誇る最大4K解像度録画に対応。

◆STARVISとWDR搭載。

より鮮明に記録可能

SONY STARVIS

SONY製STARVISとWDR技術を搭載のイメージセンサー(IMX335)採用。

暗い場所でもノイズが少なく鮮明な映像が撮影でき、トンネルの出入りなど明暗差の激しい場所でも白飛びを抑えます。

◆最大9時間連続録画可能

大容量バッテリー(2840mAh)内蔵で最大約9時間の連続録画に対応。

付属のUSB充電ケーブルを利用して、外部電源(バイクのUSB電源ポート/モバイルバッテリーなど)より給電しながら使用できます。

◆1秒取付け1秒取外し!電源配線不要で超簡単設置!

取付イメージ gif

バッテリー内蔵なので電源配線不要。

ハンドル周りをすっきりできます。

取付け/取り外しは専用マウントに90°回転させるだけでOK。

初心者でも工具不要で簡単に設置できます。

3種類の取付マウントと変換アダプターを付属。

オプションパーツも豊富。

◆本体付属マウント

・自転車やキックボードなどのハンドルに取り付け可能なバンド式マウント

バンド式マウント

・バイクのサイドミラーに共締めで利用するミラーマウント

ミラーマウント

・ミラーやハンドル・マルチバーなどに取り付け可能なバーマウント

バーマウント

・アクションカメラなどのマウントに組み合わせられる変換アダプター

変換アダプター

◆オプションパーツ

装着が簡単ですぐに使用できる取付マウントが標準付属。

さらに、追加オプションでクイックリリースマウント&アクションカメラ用マウント変換アダプターなどを使用することで、取り付け幅が広がります。

取付場所・使い方はアイディア次第です。

◆突然の雨も安心、防水性能IPX6レベル相当

IPX6レベルの防水防塵

IPX6レベル相当の防水設計で、急な雨でも慌てる必要がありません。

◆Wi-Fi(2.4GHz・技適証明取得済み)&専用スマホアプリ

専用アプリ

お使いのスマートフォンにWi-Fi接続し専用アプリにて操作することができます。

その場で映像チェックができ、アプリ接続時に自動で日時設定が補正されます。

また、撮った動画をスマートフォンに転送し、SNSへの投稿や友達や家族とシェアすることができます。

◆全国LED信号機対応

LED信号機が消灯状態で記録されないようにフレームレートを調整し、全国のLED信号機の点灯状態をしっかりと記録します。

◆55fps録画対応(1080Pのみ)

2輪車向けモデルで重要な、滑らかに動く鮮明な映像を記録できる55fpsに対応しています。

(1080Pのみ)

