【週刊少年サンデー 2025年6号】1月8日 発売価格:380円

小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2025年6号」を本日1月8日に発売した。価格は380円。デジタル版も同時発売されている。

今号の表紙と巻頭カラーには、300話達成を記念して、畑 健二郎氏の「トニカクカワイイ」が登場。「みずぽろ」と「ストランド」がセンターカラーで掲載されるほか、シリーズ最終話となる「界変の魔法使い」は大増22ページで楽しめる。また、「ハローワークモンスターズ」は今号で最終回を迎える。

巻頭グラビアには、第103回全国高校サッカー選手権大会の応援マネージャーに就任し、ドラマ「からかい上手の高木さん」では高木さん役を演じた月島琉衣さんが登場する。

(C) Shogakukan Inc. 2025 All rights reserved.