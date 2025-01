12月18日、岩橋玄樹が3rdアルバム『I'm A Hero』をリリースした。今作には、シンガソングライター・コレサワとのフィーチャリング楽曲やMYNAME・GUN WOOが参加した楽曲などが収録されており、必聴の一枚だ。アルバムについてはもちろん、さまざまな活動をしてきた2024年について、岩橋本人に語ってもらった。

■もう15年目ですし、ベテランアイドルなんですよ(笑)

――『I'm A Hero』は、岩橋さんのお誕生日の翌日にリリースされました。メモリアルな同作をあらためて聴いてみて、いかがでしたか。

岩橋玄樹(以下、岩橋):とても満足していますし、いい意味で次の目標が見えた作品になったと思います。僕は目の前にあるお仕事の一つひとつを全力で取り組んでいるなかで、5年後や10年後を見据えて、逆算して活動をしている部分もあって。このアルバムを通して、その大きな将来のビジョンを達成するための壁をひとつ乗り越えられたのかなと感じています。

――そんな同作は、「誰もが誰かのヒーローになれるんだよ」というメッセージとともに「ヒーローにも弱さがある」というメッセージも込められています。こういったテーマをもとに作品を作ろうと思ったのは、どうしてだったんでしょうか。

岩橋:昔から「ヒーローになりたい」という憧れがありました。物理的に人を救うお仕事もかっこいいなと思うし、僕のように歌やエンターテインメントを通して皆さんに幸せを与えられるように頑張ることもヒーローであるのかなと思うし。いろんな仕事が誰かのヒーローで、誰でも誰かのヒーローになれるということを伝えたいと思ったんです。そんなヒーローでも、たくさんの葛藤や悩みごとがある。でも、みんなが支え合うことで成り立っていくこともある。そんなメッセージをアルバムの大きなテーマにしました。

――「ヒーローにも弱さがある」というところまで言うのが、リスナーに寄り添っているというか。これは、「ファンの方にとってのヒーローである岩橋さんにも弱さがある」ということでもあるんでしょうか。

岩橋:そうですね。「僕も完璧じゃない」ということを伝えたいと思っていました。日本だけじゃなく、いろんな国に行って、いろんな人と話して、いろんな経験をしてきたからこそ、完璧なものはないと思っていて。誰にだって弱い部分もあるし、逆にそこが強い人もいる。だからこそ、お互い支え合っていけたらいいなと思ったんです。ファンの方も「疲れたな」と思った時はこの作品を聴いて、勇気を持ってもらいたいし、誰かのヒーローになれたらいいですよね。

――収録曲のひとつが、コレサワさんとのコラボ曲「あたしだけのスーパーマン feat. コレサワ」。コレサワさんにオファーしたのはどういう経緯からだったのですか?

岩橋:2024年の6月に、いろいろなアイドルの方のカバーソングを歌う『愛♡魂-icon-24』というイベントをやったんです。その時に、僕のファンにはアイドルの曲が好きな方が多いんだなとあらためて感じて。今までも「PAJAMA PARTY」みたいなアイドルソングはあったけど、ファンの方とも一緒に歌える新しい“ザ・アイドルソング”を作ってみようと思ったんです。そう思った時、SNSで楽曲がたびたび話題になっているコレサワさんのことが頭に浮かびました。コレサワさんのメロディや音楽性も好きでしたし、口ずさみたくなる曲をたくさん作られているのでお願いしよう、と。しかも、今回ファンの方と一緒に歌う曲にしたかったので、皆さんが共感しやすい目線の歌詞がよかったんです。なので、女性目線の曲にしようと考えて。コレサワさんが書く女性目線の歌詞も素敵だったので、お声がけさせてもらいました。

――すでに配信リリースされていますが、反響も多そうですね。

岩橋:反響はすごくよかったです。ちょうど今日(取材は12月上旬に実施)、MVが100万再生突破したんですよね。一度コンサートで披露した際に、みんなが歌ってくれていて嬉しかったです。実は、僕のキーで曲を作ると、ファンの方にとっては低くて歌うのが難しいという問題があったんですよ。でも、どうしても一緒に歌いたいという思いで作った曲だったので、いつもよりキーを高めにしていて。そのかいあってか、コンサートでは皆さん大きな声で歌ってくれましたし、「耳から離れない」という声もいただいているので、本当に嬉しいです。

――いつもよりキーが高いとなると、レコーディングも大変だったのでは?

岩橋:大変でした(笑)。でも、ボイトレにもたくさん通って、高い音が出るように頑張りました。

――努力の結果ですね。今お話を聞いていて感じたのですが、やはりファンの皆さんは「アイドル・岩橋玄樹」の姿が見たい方が多いんですね。

岩橋:そうなんだと思います。アイドル歴はもう15年目ですし、ベテランアイドルなんですよ(笑)。アイドルの僕を見慣れている方もたくさんいらっしゃるので、安心感があるのかな。僕としても、皆さんの声に応えられる可能性がある限りはやっていきたいと思っています。ただ、「これだけ」と決めたくはないんですよね。かっこいい曲や英語の曲などもやってみたくて、いいバランスが取れたらいいな、と。僕の強みって、インターナショナルな雰囲気の楽曲もできるし、コレサワさんの作ってくださった楽曲も歌えるところだと思っています。それは神さまからのギフト。これまで積み上げてきたものへのリスペクトを忘れず、少しずつ変化も見せられたらいいなと思っています。

――なるほど。ちなみに、キーの高さ以外で苦労した点はあるのでしょうか。

岩橋:コレサワさんの曲って難しいんですよ。デモを聴いた時も難しいなと思って、たくさん悩みました。ただ、楽曲が持っているテンションをできるだけ活かすためにいろんな工夫をして。そのひとつが、踊りながらレコーディングすること。ライブをしているかのようにめちゃくちゃ踊って、笑顔で歌って(笑)。実際にステージでパフォーマンスしている時のことを想像しながら録りました。もしかしたら、音源にライブバージョンっぽい雰囲気が出ているかもしれません。

■永遠の憧れ・A.B.C-Z 戸塚祥太との共演「“伝説を作ったな”って」

――もう一曲、MYNAME・GUN WOOさんとのコラボ曲「We Walk Together feat. GUN WOO(MYNAME)」も気になります。こちらはどういった経緯でコラボに至ったのでしょうか。

岩橋:MYNAMEが日本でライブをした時に観に行かせていただいて、それをきっかけに仲良くなりました。僕は日本だけではなく、ほかのアジアの国にも興味があったので、ぜひ何か一緒にやらせてもらいたいと思うようになって。そこからこのコラボをすることにつながりました。

――実際にコラボをして刺激もたくさんもらっていそうですね。

岩橋:そうですね。韓国のアーティストの方々って歌がとてもお上手じゃないですか。大先輩ですし、学ぶこともたくさんありました。完成した曲を聴いてみるとGUN WOOさんが参加してくれたことで曲が一気に引き締まった感じがして。たぶん、声質が僕と真逆なんです。そんなふたりが合わさることで、今までにない楽曲が作れたと思っています。コラボできて、本当に勉強になりました。

――ほかにもいろんなタイプの楽曲が収録されています。どの曲も素晴らしいですが、自分らしい一曲を選ぶとしたらどの曲になりますか?

岩橋:えー! 難しい(笑)! 全曲、自分のいい面が出てるんですよね。ただ、歌詞や勢いという部分で見ると、「Lonely feat. Sean Leon」かもしれない。こういう曲調が好きなのですが、今までのキャリアのなかであまりやってこなかったんです。でも、普段はよくこういう曲調を聴いていて。なので、レコーディングもビートに乗って、楽しみながら録れました。それに「ヒーローにもいろんな葛藤がある」というテーマに則した歌詞にもなっているのかなって。

――それこそ、「あたしだけのスーパーマン」と「Lonely」がまったくタイプが違うように、今回いろんなテンションの楽曲がありますよね。レコーディングでの歌い分けも大変だったのでは?

岩橋:一日に2曲録っていったんです。なので、レコーディング中はほぼ一日中スタジオにいて。1曲レコーディングして、休憩時間に毎回シェイクシャックを食べに行って、またレコーディングをして(笑)。そうやって気持ちを切り替えて歌っていました。でも、今回英語詞も多かったので、英語詞を歌った後に日本語詞を歌うと「滑舌がよくないな」と思えてきちゃって。「Don't Need A Reason」なんかは、英語と日本語が混じっていて、一曲の中でもテンション感が違うんですよね。その切り替えが楽しくもあり、難しくもありました。

――そんな同作を携えて、ツアー『GENKI IWAHASHI TOUR 2025 “Iʼm A Hero”』もスタートします。コンスタントにライブやイベントをされていますが、どんなステージになりそうですか。

岩橋:正直、ライブってやってみないとわからないんです。ただ、準備はかなり順調に進んでいます。もうリハーサルは終わりました。

――早い!

岩橋:通し稽古は終わっていて、あとは固めるだけ(笑)。よりよく見えるように微調整をして、本番を迎える感じですね。

――これまでのキャリアがあってこそなせる技ですね。

岩橋:そうかもしれません。ライブって、お客さんによって僕のテンションが左右される部分がやっぱりあるんですよね。そういう意味では僕ひとりでは作れないものなので、お客さんが加わって、やっとライブが完成するというか。今回も皆さんと一緒にステージを作っていけたらいいなと思っています。

――本番が楽しみです! 岩橋さんにとって2024年はどんな一年でしたか?

岩橋:いろんな準備がやっと整ってきた年でした。それがどういう意味なのかは、これからの僕の活動に注目してほしいです。

――そんななかでも、いちばん印象深かった活動はなんだったのでしょうか。

岩橋:ハロウィンイベント『Hello!!ハロー!!はろー!!WEEN!!』かな。ゲストにA.B.C-Zの戸塚(祥太)くんがきてくれたんです。あの時は「革命を起こしたな」と思いましたね。事務所を辞めてから初めて自分のコンサートにゲストを呼んだのが戸塚くんでしたし、まさか本当に出てくれるとは思っていませんでした。ゲスト出演が決まった時は、「伝説を作ったな」って(笑)。

――憧れの先輩として戸塚さんのお名前を出していたのをよく拝見していましたが、それゆえにオファーをされたということだったのですか?

岩橋:もちろんそれもそうなのですが、流れとしては、ごはんに一緒に行って、そこでオファーしました(笑)。ずっとお兄ちゃんみたいな存在で、僕が中学生の時からお世話になっているし、憧れてきた方なんですね。「ぜひお願いします」と言ったら、「一緒にやろうぜ」と言ってくださって。

――おふたりで打ち合わせのようなものはされたのですか?

岩橋:してないです。ごはん屋さんでオファーして、そのまま本番を迎えました。

――おふたりともプロ! ステージで戸塚さんを迎えた時の心境はどうでした?

岩橋:戸塚くんは先輩でもあるし、憧れている人でもあるし、ものすごく好きなのでステージに立ってくれていること自体に感動しました。一緒に歌えたことで、「ひとりで頑張ってきてよかった」と思いましたね。それにファンの方たちも、喜んでいる僕を見て喜んでくれましたし、戸塚くんと一緒に歌っている景色で感動してくれた方もたくさんいました。ハッピーな空間でしかなかったです。

――素敵な空間ですね。

岩橋:戸塚くんが出てきてくれた時、ファンの方は歓声を上げるというより、幻を見ている感じだったんですよ。声を失っていて(笑)。本番まで誰にも言っていなかったこともあって、戸塚くんが登場した時は、どよめきで違う空間になっていました。

■止まらぬ野球愛「今まで以上にクレイジーになっている(笑)」

――ファンの方にとっても2024年いちばん印象深かったことかもしれませんね。プライベートはいかがですか。今年出会った印象深い人やモノがあったら教えてください。

岩橋:ロサンゼルス・ドジャースです。ドジャースがワールドシリーズで優勝して世界一になった、そこまでの過程を一年間ずっと見ていました。もともとメジャーリーグは好きでしたし、ロスに住んでいることもあって、ずっと応援していて。しかも、世界一になった日が戸塚くんと共演した日だったんですよ!

――すごい!

岩橋:楽屋で泣きました(笑)。これまでは日本の野球チームを応援していたのですが、ロスと日本を行き来していくうちにメジャーリーグも好きになって、どハマリしちゃって。実際にスタジアムにも行くし、行くだけでテンションが上がります。「自分はスタジアムマニアなのかな?」と思うくらいです。日本でもいろんな球場に行っているから、アメリカのスタジアムもいろいろまわってみたいんですけど、30球団もあるのでコツコツ行こうと思っています。

最近じゃ、野球に対して今まで以上にクレイジーになっているんですよ(笑)。暇さえあればドジャースストアにいるし、ユニフォームも10着くらい買っちゃいました。そこにしかお金を費やしてない気がします。

――ガチ勢ですね(笑)。プライベートで音楽は聴きますか?

岩橋:去年いちばん聴いたのは「Take Me Out To The Ball Game」!

――ここでも野球(笑)。

岩橋:(笑)。走りながら聴いてますし、球場によってサウンドも違うんですよ。それくらい好きで聴いていましたね。

――野球熱が冷めないですね。

岩橋:全然冷めないですね。昨日も友だちとファミレスで2時間くらいドジャースについて語り合っていました。アルコールもナシで、お互いドジャースの帽子を被ってガチで語る、という。真剣に語っているので、ファンの方はその時だけは声を掛けないでほしいくらいです(笑)。

――岩橋さんの野球愛が伝わってきます(笑)。では最後に、この先チャレンジしてみたいことを教えてください。

岩橋:聴いていてハッピーになれる曲を作りたいです。歌詞もどんどん自分で作っていきたいですし、ポップカルチャーと僕の好きなHIPHOPカルチャーをかけ合わせつつ、みんなが明るくなれる音楽をたくさん作っていけたらいいなと思っています。

(取材・文=高橋梓)