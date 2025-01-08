中国の渝湘複線高速道路、重慶市内の２区間が開通

2日、渝湘複線高速道路を走る車。（ドローンから、重慶＝新華社記者/唐奕）

【新華社重慶1月8日】中国の重慶市−湖南省長沙市間で建設中の渝湘（ゆしょう）複線高速道路は2日、重慶市の巴南区−武隆区間、彭水ミャオ族トゥチャ族自治県−酉陽（ゆうよう）トゥチャ族ミャオ族自治県区間が開通した。

中国の渝湘複線高速道路、重慶市内の２区間が開通

2日、渝湘複線高速道路の阿蓬江大橋。（ドローンから、重慶＝新華社記者/唐奕）

複線高速道路は、既に高速道路がある区間に建設される2本目の高速道路を指す。渝湘複線高速道路の総延長は280キロで、重慶市の高速道路の中で建設投資規模が最も大きく、建設の難易度が最も高い。2025年中の全線開通を見込む。

中国の渝湘複線高速道路、重慶市内の２区間が開通

2日、渝湘複線高速道路を走る車。（ドローンから、重慶＝新華社記者/唐奕）

中国の渝湘複線高速道路、重慶市内の２区間が開通

1日、渝湘複線高速道路の磨寨烏江特大橋。（ドローンから、重慶＝新華社記者/唐奕）

中国の渝湘複線高速道路、重慶市内の２区間が開通

1日、渝湘複線高速道路の磨寨烏江特大橋。（ドローンから、重慶＝新華社記者/唐奕）

中国の渝湘複線高速道路、重慶市内の２区間が開通

1日、渝湘複線高速道路の阿蓬江大橋。（ドローンから、重慶＝新華社記者/唐奕）

中国の渝湘複線高速道路、重慶市内の２区間が開通

1日、渝湘複線高速道路。（ドローンから、重慶＝新華社記者/唐奕）

中国の渝湘複線高速道路、重慶市内の２区間が開通

1日、渝湘複線高速道路の双堡特大橋。（ドローンから、重慶＝新華社記者/唐奕）