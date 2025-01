¤³¤À¤ï¤ê¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°Åù¤ÎÍÎ¿©¤¬¼«Âð¤Ç¡ªÌ±·Ý¥ì¥¹¥È¥é¥ó À¹¤è¤· by onion ÉÜÃæÅ¹

「民芸レストラン 盛よし by onion 府中店」がデリバリーを開始しました。

「民芸レストラン 盛よし by onion 府中店」がデリバリーを開始。

1週間かけてつくるデミグラスソースをたっぷりかけた昔ながらの薄焼きハンバーグや、カニの身とカニの味噌をふんだんに使ったとろけるような口溶けのカニコロッケをはじめ、こだわりメニューが勢揃い。

名前の通り、とにかく“盛りがいい”盛よしの味を、家庭でも楽しめます。

【店舗概要】

■所在地 : 東京都府中市府中町1-3-6 ぷらりと京王府中 東1階 (TSUZUMI内)

■営業時間: 昼の部 11:00〜15:00(L.O. 14:30)

夜の部 17:00〜22:00(L.O. 21:30)

■定休日 : ぷらりと京王府中の定休日に準ずる

■電話番号: 042-404-2809

■ハンバーグ弁当

ハンバーグ弁当 1,955円/特製ハンバーグ弁当 2,048円

和風おろしハンバーグ弁当 2,048円/チーズハンバーグ弁当 2,234円

■チキンカツ弁当

デミグラスチキンカツ弁当 1,955円/デみそチキンカツ弁当 2,048円

自家製タルタルのチキンカツ南蛮弁当 2,048円

■フライ弁当

エビフライ弁当(3尾付) 2,606円/カニコロッケ弁当 1,862円

■カツ弁当

ロースカツ弁当 2,420円/ヒレカツ弁当 2,234円

みそ味ロースカツ弁当 2,420円/みそ味ヒレカツ弁当 2,606円

■コンビ弁当

チキンカツとハンバーグ弁当 2,708円/海老フライ、カニコロッケとチキンカツ弁当 2,792円

海老フライとカニコロッケ弁当 2,792円/カニコロッケとハンバーグ弁当 2,978円

海老フライ、カニコロッケとハンバーグ弁当 3,072円/カニコロッケとみそ味ヒレカツ弁当 2,978円

海老フライ、カニコロッケとみそ味ヒレカツ弁当 3,072円/カニコロッケとチーズハンバーグ弁当 3,072円

海老フライ、カニコロッケとチーズハンバーグ弁当 3,258円

※写真はイメージです。

価格はデリバリーの税込価格になります。

