Åß¤³¤½¤ª¤¤¤·¤¤¡£ÂçÀµ»þÂå¤«¤éÂ³¤¯¿Í·ÁÄ®¤Î¤ªÃã²°¤µ¤ó¡Ø¿¹Çµ±à¡Ù¤Î¤Û¤¦¤¸Ãã¥½¥Õ¥È
¿©³Úweb
¡¡¿Í·ÁÄ®±Ø¤«¤é¤¹¤°¡¢´Å¼ò²£Ãú¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Õ¤ï¤ê¤ÈÉº¤¦¹á¤Ð¤·¤¤¤ªÃã¤Î¹á¤ê¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤½¤ÎÀè¤Ë¸½¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÁÏ¶È100Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ë¼«²ÈßäÀù¤Û¤¦¤¸ÃãÀìÌçÅ¹¡Ö¿¹Çµ±à¡×¡£
¡¡Å¹Æ¬¤Ë¤Ï¤Ò¤È¤¤ïÌÜ¤ò°ú¤¯¡Ö¿Í·ÁÄ®Ì¾Êª ¤Û¤¦¤¸Ãã¥½¥Õ¥È¥¯¥êー¥à¡×¤Î´ÇÈÄ¡£
¡¡¤³¤Î¥½¥Õ¥È¥¯¥êー¥à¤¬ËÜÅö¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª
¡¡¤ªÅ¹²£¤Î¾®Áë¤ÇÃíÊ¸¤·¡¢¶á¤¯¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ë¹ø¤ò²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤¬ÄêÈÖ¥¹¥¿¥¤¥ë¡£
¡¡¤Ò¤È¸ý¿©¤Ù¤¿½Ö´Ö¡¢¤Û¤¦¤¸Ãã¤ÎÇ»¸ü¤Ê¹á¤ê¤¬¤Õ¤ï¤ê¤ÈÉ¡¤òÈ´¤±¡¢¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤È¤Û¤ó¤Î¤ê´¶¤¸¤ë¤ªÃã¤Î¶ìÌ£¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ç»¸ü¤Ê¤Î¤Ë¡¢¸åÌ£¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¡£
¡¡ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¡¢Åß¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ºÇ¹â¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Û¤¦¤¸Ãã¥½¥Õ¥È¥¯¥êー¥à¡×450±ß
¡¡¤Û¤¦¤¸Ãã¹¥¤¤Ê¤é¡¢°ìÅÙ¤ÏÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤°ïÉÊ¡ª¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Å¹Æâ¤Ç¤Ï¤Û¤¦¤¸Ãã¥¹¥¤ー¥Ä¤ä¼«²ÈßäÀù¤ÎÃãÍÕ¤âÈÎÇäÃæ¡£¤ª¤¦¤Á¤Ç¤âìÔÂô¤Ê¹á¤Ð¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡¡¤ª¤¤¤·¤µ¤Î¤¢¤Þ¤ê¡¢¤Ä¤¤2¸ÄÌÜ¤Ë¼ê¤¬¿¤Ó¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤¼¤ÒË¬¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¡üSHOP INFO
¼«²ÈßäÀù¤Û¤¦¤¸Ãã¤ÎÅ¹ ¿¹Çµ±à
½»¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶¿Í·ÁÄ®2-4-9 1³¬
±Ä¡§10:00～19:00
µÙ¡§Ç¯ÃæÌµµÙ ¡ÊÇ¯»ÏµÙ¤ß½ü¤¯¡Ë
¢¨¾ðÊó¤ÏÅê¹Æ»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤äSNS¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£