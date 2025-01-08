°æ¾å¾°Ìï¤Ï£×£Â£Á¥Ù¥ë¥ÈÊÖ¾å¤Ç¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥ÕÀï¤ò²óÈò¤¹¤ë¡ÄÂçÊª¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¤¬Í½¹ð
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£±¡áÂç¶¶¡Ë¤Ï£×£Â£Á¥Ù¥ë¥È¤òÊÖ¾å¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÂçÊª¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¤¬Í½¹ð¤·¤¿¡£
à¥â¥ó¥¹¥¿¡¼á¤Ï£±·î£²£´Æü¤Ë£É£Â£Æ¡õ£×£Â£ÏÆ±µé£±°Ì¥µ¥à¡¦¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤ÈÂÐÀï¡ÊÅìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤¹¤ë¤¬¡¢¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð¡¢¤«¤Í¤Æ°æ¾å¤È¤ÎÂÐÀï¤òÇ®Ë¾¤·¡¢²á·ã¤ÊÄ©È¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë£×£Â£ÁÆ±µé»ÃÄê²¦¼Ô¤Î¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë¤È¤Î»ØÌ¾»î¹ç¤òÍ×µá¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï³Î¼Â¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤Î¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¤Ç¥Þ¥Ã¥Á¥ë¡¼¥à¼Ò¤Î¥¨¥Ç¥£¡¦¥Ï¡¼¥óÂåÉ½¤Ï¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ó£Ô£Ï£Í£Ð£É£Î£Ç¡×¤Ë½Ð±é¤·¡Ö¡Ê°æ¾å¤¬¡Ë¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤ÈÀï¤Ã¤¿¸å¡¢£×£Â£Á¤Ï¤¹¤°¤Ë¼ê»æ¤òÁ÷¤ê¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤ÈÀï¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÈà¤Ï£µ·î¤³¤í¤ËÊÆ¹ñ¤Ç¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥¯¼Ò¤Î¡Ê£×£Â£Ã£±°Ì¤Î¥¢¥é¥ó¡Ë¥Ô¥«¥½¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤È·ÀÌó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ÇÈà¡Ê°æ¾å¡Ë¤Ï£×£Â£Á¥¿¥¤¥È¥ë¤òÊÖ¾å¤·¡¢¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤¬À¤³¦²¦¼Ô¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Ï¡¼¥óÂåÉ½¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢»ä¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤Ï³Õ²¼¡Ê²¦Â²¤Ç¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¸ä³ÚÄ£¤Î¥È¥¥¥ë¥¡¦¥¢¥é¥ë¥·¥¯Ä¹´±¡Ë¤Ï¥ê¥ä¥É¤Ç¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤ÈÂÐÀï¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÍ½Â¬¡£¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¸ä³ÚÄ£¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¥ê¥ä¥É¥·¡¼¥º¥ó¤Ï°æ¾å¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¤Î»ØÅ¦¤À¤¬¡¢º£¸å¤Îà¥Þ¥Ã¥Á¥á¡¼¥¯á¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£