µ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ï¡Ö¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÇºÇ¹â¤Î£Í£Æ¤Î°ì¿Í¡×¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬¥Ç¡¼¥¿¤ÇÊ¬ÀÏ
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó£±Éô¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¤ÎÆüËÜÂåÉ½£Í£Æµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê£²£³¡Ë¤¬¥¹¥Ú¥¤¥ó¥×¥í¥ê¡¼¥°µ¡¹½¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡ÖÂç²ñºÇ¹â¤Î¥ß¥Ã¥É¥Õ¥£¥ë¥À¡¼¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥ê¡¼¥°Á°È¾Àï¤Ç¼ç¤Ë±¦¥µ¥¤¥É¤Ç£±£¸»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·£³ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ëµ×ÊÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö£Ò¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¤Ç¤â¤Ã¤È¤â·èÄêÎÏ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥É¥ê¥Ö¥ëÀ®¸ù¿ô¤Ç¤â¥ê¡¼¥°¤Î¥È¥Ã¥×£±£°¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¤Èµ¡³£³Ø½¬¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¥×¥é¥Í¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¥³¡¼¥Á¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¤³¤ÎÆüËÜ¿Í¤ÏºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¯¤Î¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥ê¡¼¥°¤Î¥Ï¥¤¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥é¥ó¡Ê£±£³¡Ë¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×£±£°Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¼¡¤Î£²¥¢¥¯¥·¥ç¥ó°ÊÆâ¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥é¥ó¤Î¤³¤È¤Ç£Ò¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¤Î¹¥À®ÀÓ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀï½ÑÅª¤Ë½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Öµ×ÊÝ¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¤¥Þ¥Î¥ë¡¦¥¢¥ë¥°¥¢¥·¥ë´ÆÆÄ¤ÎÅ¯³Ø¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëµ×ÊÝ¤Ï¥·¥å¡¼¥È¿ô¤È¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¥×¥ì¡¼¤Ç¥ê¡¼¥°¤Î¥È¥Ã¥×£µ¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥·¥¹¥È¿ô¤â¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç£´°Ì¤À¡£¤³¤Î¤¿¤á£Ò¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¤Î¥¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ê¡¼¥°¤ÇºÇ¹â¤Î£Í£Æ¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝ¤ÏÅß¤Î»Ô¾ì¤Ç°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¤¬³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£