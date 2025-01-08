¿å¸¶°ìÊ¿Èï¹ð¤ÎÎÌ·º¸À¤¤ÅÏ¤·¤¬£³ÅÙÌÜ¤Î±ä´ü¡¡º£·î£²£´Æü¤ÎÍ½Äê¤¬£²·î£¶Æü¤Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤Î¸µÄÌÌõ¤Ç¡¢¶ä¹Ôº¾µ½ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¿å¸¶°ìÊ¿Èï¹ð¡Ê£´£°¡Ë¤ÎÎÌ·º¸À¤¤ÅÏ¤·¤Î´üÆü¤¬£²£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£µÆü¡Ë¤«¤é£²·î£¶Æü¡ÊÆ±£·Æü¡Ë¤Ë±ä´ü¤µ¤ì¤¿¡£±ä´ü¤Ï£³ÅÙÌÜ¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥¤¥È¡¢¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¤Î¥¨¥ô¥¡¥ó¡¦¥É¥ì¥ê¥Ã¥Áµ¼Ô¤¬¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÇÂ®Êó¤·¤¿¡£
¡¡ÊÛ¸î¿Í¤¬¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤ÎÏ¢Ë®ÃÏºÛ¤Ë±ä´ü¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤¿¡£ÊÛ¸î¿Í¤¬Ï¢Ë®ÃÏºÛ¤ËÄó½Ð¤·¤¿½ñÌÌ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë°ÍÂ¸¾É¤Î´ÕÄê¤Ï´û¤Ë½ª¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¿å¸¶Èï¹ð¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤Î»ö¾ð¤ÇÀº¿À²Ê°å¤Î´ÕÄê½ñ¤ÎºîÀ®¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤¿¤á¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åö½é¤Ï£±£°·î£²£µÆü¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÊÛ¸î¿Í¤¬¡Ö¿å¸¶Èï¹ð¤¬¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë°ÍÂ¸¾É¤Ë´Ø¤¹¤ë´ÕÄê¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Î¡¢Àº¿À°å³Ø¤ÎÀìÌç²È¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£Ï¢Ë®ÃÏºÛ¤ËÄó½Ð¤¹¤ë½ñÎàºîÀ®¤Ë»þ´Ö¤¬É¬Í×¡×¤È¿½¤·Î©¤Æ¤Æ£±£²·î£²£°Æü¤Ë±ä´ü¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¿å¸¶Èï¹ð¤¬ÂÎÄ´¤òÊø¤·¡¢ÀìÌç²È¤È¤ÎÌÌÃÌ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢Êó¹ð½ñ¤ÎºîÀ®¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ£²£´Æü¤ËºÆ±ä´ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ï¢Ë®ÃÏ¸¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿å¸¶Èï¹ð¤Ï£²£°£²£±Ç¯£±£±·î¤´¤í¤«¤éºòÇ¯£³·î¤´¤í¤Ë¤«¤±¡¢°ãË¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅÒÇî¤Ë¤è¤ë¼Ú¶â¤òÊÖºÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂçÃ«Áª¼ê¤Î¸ýºÂ¤«¤éÌó£±£¶£µ£¹Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£²£¶²¯£²£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤òÅð¤ß¡¢Æ¹¸µÂ¦¤ËÉÔÀµ¤ËÁ÷¶â¤·¤¿¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤Î¸ýºÂ¤«¤éÆÀ¤¿¶â¤ò²ÝÀÇ½êÆÀ¤È¤·¤ÆÊó¹ð¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¹¤ëµõµ¶¤ÎÇ¼ÀÇ¿½¹ð¤Îºá¤Ë¤âÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£