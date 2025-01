【初回仕様】ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ <4K ULTRA HD&ブルーレイセット>

8,580円(2枚組 ペーパープレミアム付)

トッド・フィリップス監督「ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ」が、3月5日に4K Ultra HD Blu-ray(UHD BD)で発売される。初回限定ペーパープレミアム付きセットのほか、Amazon.co.jp限定のスチールブック仕様も同時発売する。価格は5,280円から。発売元はワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント、販売元はNBCユニバーサル・エンターテイメント。

【Amazon.co.jp限定】ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ <4K ULTRA HD&ブルーレイセット> スチールブック仕様9,680円(初回限定生産 2枚組 ペーパープレミアム付) 品番:1000842840 【初回仕様】ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ <4K ULTRA HD&ブルーレイセット>8,580円(2枚組 ペーパープレミアム付) 品番:1000842824 【初回仕様】ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ ブルーレイ&DVDセット6,380円(2枚組 ペーパープレミアム付) 品番:1000842823 ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ ブルーレイ&DVDセット5,280円(2枚組) 品番:1000842819

【初回仕様】ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ <4K ULTRA HD&ブルーレイセット>

8,580円(2枚組 ペーパープレミアム付)

Amazon.co.jp限定のスチールブック版

孤独だが心優しかった男が、歪んだ社会の狭間で“悪のカリスマ”に変貌していくドラマを、アカデミー賞常連の実力派スタッフ・キャストで描いた「ジョーカー」(2019)の続編。主人公ジョーカー役には、前作でアカデミー賞主演男優賞を受賞した名優ホアキン・フェニックスが続投。物語の鍵を握る新キャラクター、ハーレイ・クインことリー・クインゼル役をレディー・ガガが演じた。

(C) 2024 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND DOMAIN PICTURES, LLC. (C) & TM DC. ALL RIGHTS RESERVED.

(C) 2024 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND DOMAIN PICTURES, LLC. (C) & TM DC. ALL RIGHTS RESERVED.

ブルーレイには、「ホアキンの演技」や「ファイナルシーン」など4つのパートからなる「ドキュメンタリー」、「音楽の持つ力」「狂気の色彩」など、約71分の映像特典を収録。

また初回仕様として「A3ポスター」「アートカード」「ビジュアルブック(全28p)」の特典を封入。A3ポスターは5枚セットで、本編冒頭の「ルーニー・テューンズ」を模したアニメーションのイラストを使用。またアートカードは6枚セットの両面デザインとなっており、表面は本作の名シーンを切り取ったデザイン、裏面はカードを並べるとジョーカーとリー2人の姿が浮かび上がるデザインとなっている。

A3ポスター

アートカード

ビジュアルブック

吹き替えキャストを演じた山田裕貴さんのインタビューも公開

「ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ」のパッケージ盤発売に合わせ、今作でジョーカーを追い詰めるハービー・デント役の日本語吹替キャストを務めた俳優・山田裕貴さんのスペシャルインタビューが公開された。

俳優・山田裕貴さん

かねてよりジョーカーの大ファンを公言している山田さん。ハービー・デントの声を演じるにあたって事前に準備したことについて、「まずは前作の『ジョーカー』を見直したり、アフレコの前に字幕の付いていない『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』の映像と台本を照らし合わせながら家で声を当ててみたりしました」と話す。

今作の中で印象に残っているシーンについては、「アーサーが本当に笑えているのかなとか、本当は泣いているんじゃないか? と思いながら見守ることが多かった」としながらも、「あとはやっぱりラストですよね…! 本当に起こった事なのか、アーサーの頭の中の妄想が映像になったのか分からない」と、本作のラストの解釈についても言及した。

(C) 2024 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND DOMAIN PICTURES, LLC. (C) & TM DC. ALL RIGHTS RESERVED.

(C) 2024 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND DOMAIN PICTURES, LLC. (C) & TM DC. ALL RIGHTS RESERVED.

(C) 2024 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND DOMAIN PICTURES, LLC. (C) & TM DC. ALL RIGHTS RESERVED.

また、山田さんが自宅で映画を鑑賞する際のこだわりについては、「部屋を全部真っ暗にして、ソファーの前にドーンと座って真剣に映画と向き合う時間を作ります」とコメント。

続けて「前作でジョーカーになってしまった、この“ジョーカーの世界”を僕らは見守りつつも、これは本当にジョーカーの思いなのか、妄想なのか、決めつけちゃいけないと僕は思った。だから皆さんが思うジョーカーを友達や家族とみんなで話し合って色んな楽しみ方ができる」と改めて本作の魅力を語り、「観終わった後もずっとジョーカーが心に残っている、その気味悪さがクセになるはずなので、是非そんな風に見てもらえたら」とメッセージを残した。