サントリーが展開するロングセラー缶コーヒー「BOSS」が「ポケモンカードゲーム」とコラボレーション!

コラボを記念した缶コーヒー「ボスex 進化の微糖」が全3種のデザインで新たに発売されるほか、ボス主力5種も「集めるポケカ缶」としてリニューアルされます。

さらに「ホゲータボスジャンex」などオリジナルコラボグッズが当たるキャンペーンも実施されるスペシャル企画です☆

「ポケモンカードゲーム」サントリー「BOSS」コラボレーション

ゲームソフト『ポケットモンスター』シリーズの世界をテーマにしたトレーディングカードゲーム「ポケモンカードゲーム」

たくさんあるカードを集めたり、対戦したり、全国で開催されているイベントに参加したり、いろいろな楽しみ方があります。

そんな「ポケモンカードゲーム」と、サントリーが展開する缶コーヒー「BOSS」がコラボした「ボスex 進化の微糖」が全国で新たに発売決定!

また、ボス主力5種類が新デザインの「集めるポケカ缶」として一斉リニューアルされます。

さらに、オリジナル賞品として、付属品などをカスタマイズすることで2度の進化を遂げる、ほのおワニポケモン“ホゲータ”をモチーフとした「ホゲータボスジャンex」が登場。

ほかにも全9種の「ポケモンカード柄クッション」などが当たるキャンペーンが実施されます☆

新発売「ボスex 進化の微糖」

価格:140円(税別)

発売日:2025年2月4日(火)

容量:185g缶

販売エリア:全国

ポケモンカードにおいて、高いHP(エイチピー)と強力なワザや特性を持つ、特別なポケモンを象徴する“ex”にちなみ、“働く人に進化・変化する勇気をもたらしたい”という願いを込めたネーミングを正面に堂々と配した「ボスex 進化の微糖」

中味のコーヒーには、ブラジル産の最高等級豆が使用されています。

高火力な焙煎(エクストラ焙煎)やスチームロースト製法を組み合わせることで、コクと苦味が進化した微糖コーヒーに仕立てられているのが特徴です。

側面にイーブイとその進化系のカードデザインがあしらわれているのもポイント。

カードデザインはイーブイ、

イーブイex、

ブースターexの3種類です。

ボス主力5種リニューアル

発売日:2025年2月4日(火)

販売エリア:全国

コラボを記念し、多くのファンに長年愛されている「ボス レインボーマウンテンブレンド」「ボス 贅沢微糖」「ボス 無糖ブラック」「ボス カフェオレ」「プレミアムボス」もリニューアル!

「ボスex 進化の微糖」と同様に側面にポケモンカードやポケモンコインがデザインされた17種の「集めるポケカ缶」として新たに発売されます。

対象の6缶パック購入で当たる「BOSS」×「ポケモンカードゲーム」キャンペーン

応募締切日:2025年6月1日(日)当日消印有効

賞品・当選人数:

・5パックコース:ホゲータボスジャンex 30名

・1パックコース:BOSSオリジナルQUOカード 1,500円分(1種)3,000名

※賞品の内容・仕様は変更になる場合があります

対象の6缶パック購入で当たる「BOSS」×「ポケモンカードゲーム」キャンペーンを実施。

裏返したり付属されたアウターを組み合わせたりすることで2度の進化を遂げる、ほのおワニポケモン“ホゲータ”をモチーフとした「ホゲータボスジャンex」やオリジナルQUOカードが抽選で当たります。

「BOSS」×「ポケモンカードゲーム」その場で当たる!キャンペーン

応募受付期間:2025年2月3日(月)9:00〜6月1日(日)23:59

賞品・当選人数:

・ポケモンカード柄クッション(全9種)計1,500名

・PayPayポイント 10ポイント 計98,500名

※賞品の内容・仕様は変更になる場合があります

「BOSS」対象缶コーヒーの2次元コードからその場で応募できるキャンペーンも実施。

「ポケモンカード柄クッション」全9種や「PayPayポイント」がプレゼントされます。

コラボ缶コーヒー「ボスex 進化の微糖」全3種などが新たに発売されるスペシャル企画。

2025年2月4日より全国にて順次販売が開始される「ポケモンカードゲーム」と「BOSS」のコラボレーション缶コーヒーの紹介でした☆

©2025 Pokémon. ©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

