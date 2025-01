茨城県内の積極的な採用を進めている企業が参加！人財企画「就職氷河期世代のための合同企業説明会」

人財企画は、令和6年度「就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援」事業の一環として、2025年2月6日(木)・7日(金)の2日間、茨城県内にて「就職氷河期世代のための合同企業説明会」を開催します。

このイベントでは、就職氷河期世代を積極採用する茨城県内企業が30社以上参加予定。

キャリアデザインセミナーや、茨城労働局による相談ブースも同時開催。

事前申込者には、無料で受講可能なeラーニング講座の特典も用意。

雇用保険受給者は求職活動実績対象となります。

【開催概要】

茨城労働局イベント事務局(株式会社人財企画)は、令和6年度「就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援」の一環として下記のように合同企業説明会を開催します。

◆土浦会場(茨城県県南生涯学習センター 多目的ホール)

日時 :2025年2月6日(木)14:30〜17:00(受付開始13:30)

会場 :茨城県土浦市大和町9-1 ウララビル5階

アクセス(徒歩):JR土浦駅から徒歩3分

◆水戸会場(水戸市民会館 大会議室)

日時 :2025年2月7日(金)14:30〜17:00(受付開始13:30)

所在地 :茨城県水戸市泉町1丁目7番1号 水戸市民会館3階

アクセス(路線バス):JR水戸駅北口(4〜7番のりば)から約5分、

「泉町一丁目」下車、徒歩1分

アクセス(徒歩) :JR水戸駅から徒歩20分

◆参加者や参加条件

・おおむね35歳〜56歳で、茨城県内で正社員就職を希望する方

・履歴書不要、服装自由、参加費無料

・事前申込特典あり(無料eラーニング講座プレゼント)

・情報収集のみの方も歓迎

※雇用保険受給者は求職活動実績の対象となります。

◆参加企業など

・茨城県内で就職氷河期世代を積極採用中の企業延べ30社以上が終結!

※詳しくは特設サイトの参加企業一覧( https://ibaraki-hyogaki.mhlw.go.jp/recruit.html )でチェック!

・キャリアデザインセミナー同日開催

・茨城労働局による相談ブース出展

【申込方法】

(1) 事前申込フォームからの申込

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpjxfjvj1-qCQWAkLJ8MQ6q5-8wC-obU85EWfUaQ_nRhu3Tw/viewform

(2) 特設サイトからの申込

https://ibaraki-hyogaki.mhlw.go.jp/recruit.html

↑サイト内「お申込はこちら」からお申込ください。

