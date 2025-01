顧客とのコミュニケーションを可視化！CENTRIC「音声感情解析サービスの紹介動画」

CENTRICは、モーショングラフィックスによる音声感情解析サービスの紹介動画を、2025年1月6日に同社公式YouTubeチャンネルにて公開しました。

CENTRIC「音声感情解析サービスの紹介動画」

タイトル : 感情の力をビジネスの力に 音声感情解析「ESAS」(イーサス)

音声感情解析サービス「ESAS(イーサス)」は人間の「音声」から「感情」を可視化するテクノロジーを使用するITソリューションです。

CENTRICグループ300万音源の解析結果と複数大学との共同研究の成果より、従来主観的に評価するしかなかった顧客とのコミュニケーションを可視化し、相互理解をより深いものへと進化させます。

利用者向けには苦情、不満やその予兆を検知することでの顧客満足度向上、従業員向けではメンタルヘルス予兆の可視化による離職抑止、さらにはプレゼンのフィードバックや不正検知など、さまざまな分野で組織全体の運営効率を高め長期的な成長をサポートします。

「ESAS」は、これまでにさまざまな企業で導入され、音声認識&音声感情解析サービス、コンタクトセンターサービス、オンライン面接サービス、ストレスチェックサービス、パーソナリティー診断サービスなどに活用されており、今後は医療業界での感情解析や、Web会議などでの顧客の感情解析など様々な業界での活用も期待されています。

