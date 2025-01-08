¥·¥ó¥¶¥óµÇ°ÅÐÏ¿¥¢¥ë¥Æ¥ô¥§¥í¡¼¥Á¥§¡¢ÀîÅÄ¤È¤Î¿·¥³¥ó¥Ó¤Ç»²Àï¡¡¿Ü³»Õ¡ÖÀøºßÇ½ÎÏ¤Ï¤¢¤ë¡×
¡¡ºòÇ¯12·î15Æü¤ÎÄ«ÆüÇÕFS1ÈÖ¿Íµ¤5Ãå¸å¡¢¥·¥ó¥¶¥óµÇ°¡Ê13Æü¡¢Ãæµþ¼Ç1600¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ë¥Æ¥ô¥§¥í¡¼¥Á¥§¡Ê²´3¡á¿Ü³¡¢Éã¥â¡¼¥ê¥¹¡Ë¤ÏÀîÅÄ¤È¤Î¿·¥³¥ó¥Ó¤Ç»²Àï¤¹¤ë¡£
¡¡8Æü¡¢¿Ü³»Õ¤Ï¡ÖÁ°Áö¤Ï¥Ú¡¼¥¹¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¾õÂÖ¤ÏÂç¾æÉ×¡£Àè½µ¡¢ºäÏ©4F51ÉÃÂæ¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÌÀÆü¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¹¶¤á¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¡£ÀøºßÇ½ÎÏ¤Ï¤¢¤ëÇÏ¤À¤«¤é¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï4F58ÉÃ6¡Á1F13ÉÃ2¤ÇÅÐºä¡£9Æü¤ÎÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤ËÈ÷¤¨¤¿¡£
¡¡ºò²Æ¤Î¿·ÇÏ¡¢½©½éÀï¤Î¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¥í¥¤¥ä¥ë¥«¥Ã¥×¤ÈÏ¢¾¡¤Ç½Å¾ÞÀ©ÇÆ¡£2ÅÙÌÜ¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÃ¥¼è¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¡£