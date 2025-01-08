【超合金 ゴーイング・メリー号 -ONE PIECE アニメ25周年 Memorial edition-】発売日：12月21日参考価格：27,500円セール価格：19,789円

楽天ブックスは、BANDAI SPIRITSから発売中のフィギュア「超合金 ゴーイング・メリー号 -ONE PIECE アニメ25周年 Memorial edition-」を参考価格から28％オフの19,789円で販売している。

本商品は、TVアニメ「ONE PIECE」の25周年を記念し超合金シリーズより発売された特別仕様の「ゴーイング・メリー号」。アニメ作中をイメージしたカラーリングで展開されており、アニメ25周年記念イラストをデザインした帆が付属するほか、スイッチで「ウィーアー！(TVサイズ)」が流れる仕様の台座や、船首に乗る「ルフィ」のミニフィギュアも新たな造形で付属する。

【セット内容】

本体、大破状態再現用交換パーツ一式、アニメ25周年記念差し替え帆パーツ、クラバウターマン(台座付)、ミニフィギュア11種

救命艇(大・小)、ルフィミニフィギュア、専用台座

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション