²£ÉÍ¤Ë¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼&¤È¤È¤Î¤¦ÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤à¡ÖGLAMPING HUB¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó
»°°æÉÔÆ°»º¥°¥ë¡¼¥×¤ÎShareTomorrow¤Ï1·î¡¢°ÜÆ°¼°¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡ÖHUBHUB¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¿·Å¹ÊÞ¡ÖGLAMPING HUB YOKOHAMA by HUBHUB¡×¤ò¡¢¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£
¡ÖGLAMPING HUB YOKOHAMA by HUBHUB¡×
Æ±Å¹¤Ï¡¢ÁêÅ´Àþ¤Î¡ÖÅ·²¦Ä®¡×±Ø¤«¤éÅÌÊâ4Ê¬¤Î¾ì½ê¤ËÎ©ÃÏ¡£¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤È¡¢"¤È¤È¤Î¤¦ÂÎ¸³"¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥×¥é¥ó¤Ï¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Á¥ã¥ó¥×¤Î¼ÖÎ¾¤ò¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥Õ¥ë¥³¥ó¤Î¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¤È¼ÖÃæÇñ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¥»¥Ã¥È¡£
¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¼ÖÆâ
¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ä¥Ù¥ó¥Á¡¢½ÉÇñ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¨¥ê¥¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢Libertyship¤¬Ã´Åö¡£⾼²Í²¼¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼Æâ¤Î¥®¥¢¤äÉßÃÏÆâ¤Î¿¢ºÏ¤Ê¤É¡¢⾮⽇¾ï¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÂ¤¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Í½Ìó¤«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤Þ¤Ç¤òÌµ⼈¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖSAUNA TRAVEL¡×¤Ê¤É¤«¤éÍ½Ìó¤ò¼õÉÕ¤±¡¢RemoteLOCK¤Ç¤Î¸°¤Î¼õ¤±ÅÏ¤·¤Þ¤Ç¤òÌµ⼈¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖGLAMPING HUB YOKOHAMA by HUBHUB¡×
Æ±Å¹¤Ï¡¢ÁêÅ´Àþ¤Î¡ÖÅ·²¦Ä®¡×±Ø¤«¤éÅÌÊâ4Ê¬¤Î¾ì½ê¤ËÎ©ÃÏ¡£¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤È¡¢"¤È¤È¤Î¤¦ÂÎ¸³"¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¼ÖÆâ
¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ä¥Ù¥ó¥Á¡¢½ÉÇñ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¨¥ê¥¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢Libertyship¤¬Ã´Åö¡£⾼²Í²¼¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼Æâ¤Î¥®¥¢¤äÉßÃÏÆâ¤Î¿¢ºÏ¤Ê¤É¡¢⾮⽇¾ï¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÂ¤¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Í½Ìó¤«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤Þ¤Ç¤òÌµ⼈¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖSAUNA TRAVEL¡×¤Ê¤É¤«¤éÍ½Ìó¤ò¼õÉÕ¤±¡¢RemoteLOCK¤Ç¤Î¸°¤Î¼õ¤±ÅÏ¤·¤Þ¤Ç¤òÌµ⼈¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£