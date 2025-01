1月5日(日)、Zephyr Hallにて、Cool-X全国ツアーのファイナルとなる<Cool-X LIVE TOUR 2024「E/N」>が開催された。オープニング映像を皮切りに「Poppin'」や「Beautiful Life」といったアッパーチューンが次々に披露され、序盤から観客を熱狂の渦に巻き込んだ。「Fire」「Dance Anthem」「2WAVE」などヒップホップチューンでは、会場全体がペンライトを振り、一体となって盛り上がった。

<Cool-X LIVE TOUR 2024「E/N」>



1月5日(日)@Zephyr Hall1.SE (映像)2.Poppin'3.Beautiful Life4.Feel So Good5.MC (Poppin)6.Fire7.Dance Anthem8.2Wave9.MC (Feei So Good)10.PLAY11.バーニング!! Dance with Me12.Lady Crazy13.My Life14.ツアー映像15.さよならありがとう AC ver.16.Still AC ver.17.ふたり18.MC (Your Side)19.Only One20.MC (Only One)21.映像 (SEAMO紹介)22.My Friend feat. SEAMO23.MC (New Journey)24.Happy Birthday25.Fallin'26.みらい27.2025年告知映像28.61566EC1.X-TREMEEC2.MC (I Love You)EC3.So Much So MuchEC4.MC / Last SE (Feel So Good)EC5.映像 (Poppin’MV公開)