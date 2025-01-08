SMC¡ßCKD µ¡³£¶È³¦¤Ç¶õµ¤°µµ¡´ï¤ò°·¤¦²ñ¼Ò¤òÈæ³Ó¡Ú¥é¥¤¥Ð¥ë´ë¶È¤ÎÀ¸³¶µëÍ¿¡Û
¡Ú¥é¥¤¥Ð¥ë´ë¶È¤ÎÀ¸³¶µëÍ¿¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»°¶¨Î©»³¡ßÉÔÆó¥µ¥Ã¥· ¶âÂ°À½ÉÊ¶È³¦¤Ç¥¢¥ë¥ß¥µ¥Ã¥·¤ò°·¤¦²ñ¼Ò¤òÈæ³Ó
¡¡¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¼«Æ°¼Ö¡¢°û¤ßÊª¡¢²Û»Ò¡Ä¡Ä¼þ°Ï¤ò¸«ÅÏ¤»¤Ð¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥â¥Î¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¹©¾ì¤Çºî¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¿Í¤Î¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ¡³£¤Ë¤è¤ë¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¥ª¡¼¥È¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊFA¡Ë¤¬¼çÎ®¤Ç¤¹¡£
¡¡FA¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¡³£¤äµ»½Ñ¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¶õµ¤°µµ¡´ï¤Ï½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ª´·¤ì¤Ê¤¤Ã±¸ì¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ì¸À¤Ç¤¤¤¨¤Ð¶õµ¤°µ¤ò»È¤Ã¤Æ¥â¥Î¤òÆ°¤«¤·¤¿¤ê¡¢²¡¤µ¤¨¤¿¤ê¡¢¤Ä¤«¤ó¤À¤ê¤¹¤ëµ¡´ï¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ïµ¡³£¶È³¦¤Ç¶õµ¤°µµ¡´ï¤ò°·¤¦¡ÖSMC¡×¤È¡ÖCKD¡×¤Î¼Ò°÷ÂÔ¶ø¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡SMC¤Ï1959Ç¯¤Ë¾Æ·ë¶âÂ°¹©¶È¤È¤·¤ÆÀßÎ©¡£¸½¼ÒÌ¾¤Ï¡ÖSintered¡¡Metal¡Ê¾Æ·ë¶âÂ°¡ËCompany¡×¤ËÍ³Íè¤·¤Þ¤¹¡£¶õµ¤°µµ¡´ï¤òÃæ¿´¤Ë¼«Æ°²½À©¸æµ¡´ï¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦À¤³¦Åª¥ê¡¼¥À¡¼´ë¶È¡£¼«Æ°¼Ö¡¢¿©ÉÊ¡¢°åÎÅ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¶È³¦¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥àÀ½Â¤¹©Äø¤Î±ÒÀ¸´ÉÍý¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡CKD¤Ï43Ç¯¡¢ÆüËÜ¹Ò¶õÅÅµ¡¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¡¢45Ç¯¤ËÃæµþÅÅµ¡¤ËÊÑ¹¹¡£¤³¤Î¼ÒÌ¾¤È¡ÖCreative¡¡knowledge¡¡for¡¡Development¡ÊÈ¯Å¸¤Î¤¿¤á¤ÎÁÏÂ¤ÅªÃÎ¼±¡Ë¡×¤«¤é¸½¼ÒÌ¾¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶õµ¤°µµ¡´ï¡¢Î®ÂÎÀ©¸æµ¡´ï¡¢¼«Æ°²½µ¡´ï¤Î³«È¯¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤Þ¤¹¡£ÀºÌ©À©¸æµ»½Ñ¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶ÈÀÓ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£2024Ç¯3·î´ü¡ÊÏ¢·ë¡Ë¤ÇÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£Çä¾å¹â¤ÏSMC¤¬7769²¯±ß¡¢CKD¤¬1344²¯±ß¡£±Ä¶ÈÍø±×¤Ï1962²¯±ß¤È131²¯±ß¡¢½ãÍø±×¤Ï1783²¯±ß¤È83²¯±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡Í²Á¾Ú·ôÊó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼Ò°÷¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤ÏSMC¤¬846Ëü3000±ß¡¢CKD¤¬697Ëü1000±ß¡£Ìò°÷Êó½·¤Ï1¿Í¤¢¤¿¤êÊ¿¶Ñ¤Ç4090Ëü±ß¤È2750Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡Ç¯ÂåÊÌ¤Î¿äÄêÇ¯¼ý¤Ï¡¢30ºÐ»þ¤ÏSMC¤¬692Ëü±ß¡¢CKD¤¬566Ëü±ß¡£40ºÐ»þ¤Ï859Ëü±ß¤È703Ëü±ß¡¢50ºÐ»þ¤Ï970Ëü±ß¤È793Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡À¸³¶µëÍ¿¤Ï¤³¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¦SMC¡Ä3²¯1000Ëü±ß
¢¦CKD¡Ä2²¯5400Ëü±ß
¡¡Î¾¼Ò¤Î¼Ò°÷¤¬¤³¤Î¼ýÆþ¤Ë±þ¤¸¤¿Ê¿¶ÑÅª¤Ê»Ù½Ð¤òÂ³¤±¤¿¾ì¹ç¡¢65ºÐ»þ¤Î¿äÄê»ñ»º¡ÊÃùÃß²ÄÇ½³Û¡Ë¤ÏSMC6566Ëü±ß¡¢CKD5463Ëü±ß¤Ç¤¹¡£85ºÐ»þ¤Ï168Ëü±ß¤È243Ëü±ß¡£¤É¤Á¤é¤â°ÂÄê¤·¤¿Ï·¸å¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ê¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡¡ÖMilize¡×=https://milize.co.jp¡Ë