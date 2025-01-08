¡Ö²£ÊÂ¤Ó¤Ç¥¸¥ê¥¸¥ê¤ÈÉý´ó¤»¡×¡È¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¡É¤·¤Æ¤¤¿¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ÎÃæÇ¯ÃËÀ¤¬¡¢Æ°ÍÉ¤·¤¿´é¤Ç·Ù»¡¤ËÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç
¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤ÇÉÑÈË¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¡Ö¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¡×¡£Èï³²¼Ô¤ÎÀº¿ÀÅª¶ìÄË¤Ï¿¼¹ï¤Ç¤¢¤ê¡¢¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡¡¼«Æ°¼ÖÂ»³²ÊÝ¸±¤ò°·¤¦¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥ÒÊÝ¸±¤Ïº£Ç¯¡¢¡Ø2024Ç¯¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¼ÂÂÖÄ´ºº¡Ù¤ò¼Â»Ü¡£¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï72.5¡ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤Î53.5¡ó¤è¤ê¤âÂçÉý¤Ë¾å¾º¤·¡¢¤³¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¤Ç¤â24.1¡ó¤ÈÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤ËÁø¶ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤ËÂÐ¤·¤ÆÅÜ¤ê¤ò³Ð¤¨¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¤¬¡¢º£²ó¤ÏÈà¤é¤Î¼«¶È¼«ÆÀ¤Ê·ëËö¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¢¡ÆÍÁ³ÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¿Çò¤¤¥»¥À¥ó
¡¡¼ÖÄÌ¶Ð¤Î²£ÄÍ¤Ê¤ªÈþ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦30Âå¡Ë¡£¤½¤ÎÆü¡¢²£ÄÍ¤µ¤ó¤Ï»Ä¶È¤ÇÈè¤ìÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯µ¢¤ê¤¿¤¤°ì¿´¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¾¯¤·½ÂÂÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Å¬ÅÙ¤Ë¼Ö´Öµ÷Î¥¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤éÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤Î»þ¡¢¸åÊý¤«¤éµÞÀÜ¶á¤·¤Æ¤¯¤ëÇò¤¤¥»¥À¥ó¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤òÅÀÌÇ¤µ¤»¡¢¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌÄ¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡ÖÁá¤¯¤É¤±¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î°Ò°µ´¶¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¥ß¥é¡¼±Û¤·¤Ë¸«¤ë¤È¡¢±¿Å¾¼ê¤Ï¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿ÃæÇ¯ÃËÀ¤Ç¡¢¤Ê¤Ë¤ä¤éÅÜÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¶¯¤¤¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¤½¤Î¼Ö¤Ï¤µ¤é¤ËÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¡¢²£ÄÍ¤µ¤ó¤Î¼Ö¤ËÀÜ¶á¡£²£ÄÍ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ëº¸¼ÖÀþ¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢Áê¼ê¤Ï²£ÊÂ¤Ó¤Ç¥¸¥ê¥¸¥ê¤ÈÉý´ó¤»¤ò¤·»Ï¤á¤¿¡£
¡ÖÎä¤ä´À¤¬»ß¤Þ¤é¤º¡¢¡Ø¤³¤ì¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡¤è¤¦¤ä¤¯º¹¤·¿¤Ù¤é¤ì¤¿¡Èµß¤¤¤Î¼ê¡É
¡¡¤½¤ó¤Ê¶ÛÇ÷¤·¤¿¾õ¶·¤¬¿ôÊ¬´ÖÂ³¤¤¤¿¸å¡¢ÆÍÁ³¡¢¸åÊý¤«¤éÂç¤¤Ê¥µ¥¤¥ì¥ó²»¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Ñ¥È¥«¡¼¤¬»ä¤Î¼Ö¤òÄÉ¤¤±Û¤·¤Æ¡¢¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤ÎÁê¼ê¤Î¼Ö¤òÄä»ß¤µ¤»¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤ä¤é¡¢·Ù»¡¤Ï¡È¤³¤Î¾õ¶·¡É¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡Áê¼ê¤Ï¤·¤Ö¤·¤ÖÏ©¸ª¤ËÄä¼Ö¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢²£ÄÍ¤µ¤ó¤â°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤ËÄä¼Ö¤·¡¢·Ù»¡´±¤Ë¾õ¶·ÀâÌÀ¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö·Ù»¡´±¤Ï¡¢Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¸·¤·¤¤¸ýÄ´¤Ç»ö¾ð¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÆ°ÍÉ¤·¤¿´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡²£ÄÍ¤µ¤ó¤Ï¶²ÉÝ¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¡£
¡ÖÁê¼ê¤ÎÌµËÅ¤Ê±¿Å¾¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¯¤¤ÅÜ¤ê¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ê¸¶ç¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡Ä¡Ä¡×
¡¡¤½¤Î¾ì¤Ç¸òÄÌ°ãÈ¿¤ÎÀÚÉä¤òÀÚ¤é¤ì¡¢ÌÈµö¤Î¸ºÅÀ½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë·Ù»¡¤Ï¡Ö¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯»ö¾ðÄ°¼è¤¬É¬Í×¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢Áê¼ê¤ÏÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢Áê¼ê¤¬¼«¶È¼«ÆÀ¤ÇÄË¤¤ÌÜ¤ËÁø¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥¹¥«¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡°ì½Ö¤Ç¶²ÉÝ´¶¤Ë½±¤ï¤ì¤¿
¡¡Í§¿Í¤È¤Î¿©»ö¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¡¢¾¾ÅÄÃÒ¼ù¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦60Âå¡Ë¤Ï¡¢°Å¤¯¤ÆºÙ¤¤Æ»¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö³¹Åô¤â¤Ê¤¯¡¢¸«ÄÌ¤·¤â°¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¿µ½Å¤Ê±¿Å¾¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢ÆÍÁ³¸åÊý¤«¤éÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¼Ö¤Ë¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌÄ¤é¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¹²¤Æ¤ÆÌµÍý¤Ê±¿Å¾¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢³Î¼Â¤Ë»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤Î°Û¾ï¤ÊÆ°¤¤Ë¡¢°ì½Ö¤Ç¶²ÉÝ´¶¤Ë½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ä¤È¤á¤Æ¡¢¸åÊý¤Î¼Ö¤ËÆ»¤ò¾ù¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¶¹¤¤Æ»¤ÇµÞ¤ÊÆ°¤¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï´í¸±¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÍî¤È¤·¡¢Á°Êý¤Ë¸«¤¨¤¿Ãó¼Ö¾ì¤òÌÜ¤¬¤±¤Æ¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡¾×·âÅª¤Ê»ö¸Î¤È¤½¤Î¸å¡Ä
¡¡Ãó¼Ö¾ì¤Ë¼Ö¤òÄä¤á¡¢¸åÊý¤Î¼Ö¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡È¤¸¤Ã¤ÈÂÔ¤Ä¡É¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤Î²£¤òÄÌ¤ê²á¤®¤ëºÝ¡¢Áê¼ê¤ÏÁë¤«¤é¼ê¤ò¿¶¤ê²ó¤·¡¢²¿¤«¤òÅÜÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¹¤ë¤È¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤½¤Î¼Ö¤¬¥«¡¼¥Ö¤ò¶Ê¤¬¤í¤¦¤È¤·¤¿»þ¡¢ÆÍÁ³Âç¤¤¯¼Ö¤¬ÍÉ¤ì¡¢¤¹¤´¤¤²»¤¬¶Á¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Ê¤ó¤È¡¢¼Ö¤Ï¥¬¡¼¥É¥ì¡¼¥ë¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤«¤é¤ÏÇò¤¤±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£Áê¼ê¤Î±¿Å¾¼ê¤Ïµ¤¤¬Æ°Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢²¿ÅÙ¤â¼þ°Ï¤ò¸«²ó¤·¡¢Æ¬¤ò¤«¤«¤¨¤¿¤êÈ±¤ÎÌÓ¤ò¤«¤¤à¤·¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¹¤°¤Ë2Âæ¤Î¥Ñ¥È¥«¡¼¤¬¸½¤ì¤Æ¡¢·Ù»¡´±¤¿¤Á¤¬ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤¹¤Ï¡¢´Æ»ë¥«¥á¥é¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¾Úµò¤Ï½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¸åÆüÊ¬¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤¬¡¢¤³¤Î±¿Å¾¼ê¤Ï¡¢²áµî¤Ë¤â²¿ÅÙ¤â´í¸±±¿Å¾¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ç±¿Å¾ÌÈµö¤¬¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤³¤ÎÊÕ¤ê¤ÎÆ»Ï©¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬°Â¿´¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤¬¡ÈÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¤¬Ì¿¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡É¤È¤¤¤¦¶µ·±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿chimi86¡ä
¡Úchimi86¡Û
2016Ç¯¤è¤ê¥é¥¤¥¿¡¼³èÆ°¤ò³«»Ï¡£½ÐÈÇ¼Ò¤Ë¤Æ½ñÀÒ¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤â·Ð¸³¡£¼ñÌ£¤ÏÆÉ½ñ¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¢ÉñÂæ´Õ¾Þ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¡¢¥«¥Õ¥§¡£
¡¡¼«Æ°¼ÖÂ»³²ÊÝ¸±¤ò°·¤¦¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥ÒÊÝ¸±¤Ïº£Ç¯¡¢¡Ø2024Ç¯¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¼ÂÂÖÄ´ºº¡Ù¤ò¼Â»Ü¡£¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï72.5¡ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤Î53.5¡ó¤è¤ê¤âÂçÉý¤Ë¾å¾º¤·¡¢¤³¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¤Ç¤â24.1¡ó¤ÈÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤ËÁø¶ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¢¡ÆÍÁ³ÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¿Çò¤¤¥»¥À¥ó
¡¡¼ÖÄÌ¶Ð¤Î²£ÄÍ¤Ê¤ªÈþ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦30Âå¡Ë¡£¤½¤ÎÆü¡¢²£ÄÍ¤µ¤ó¤Ï»Ä¶È¤ÇÈè¤ìÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯µ¢¤ê¤¿¤¤°ì¿´¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¾¯¤·½ÂÂÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Å¬ÅÙ¤Ë¼Ö´Öµ÷Î¥¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤éÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤Î»þ¡¢¸åÊý¤«¤éµÞÀÜ¶á¤·¤Æ¤¯¤ëÇò¤¤¥»¥À¥ó¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤òÅÀÌÇ¤µ¤»¡¢¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌÄ¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡ÖÁá¤¯¤É¤±¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î°Ò°µ´¶¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¥ß¥é¡¼±Û¤·¤Ë¸«¤ë¤È¡¢±¿Å¾¼ê¤Ï¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿ÃæÇ¯ÃËÀ¤Ç¡¢¤Ê¤Ë¤ä¤éÅÜÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¶¯¤¤¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¤½¤Î¼Ö¤Ï¤µ¤é¤ËÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¡¢²£ÄÍ¤µ¤ó¤Î¼Ö¤ËÀÜ¶á¡£²£ÄÍ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ëº¸¼ÖÀþ¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢Áê¼ê¤Ï²£ÊÂ¤Ó¤Ç¥¸¥ê¥¸¥ê¤ÈÉý´ó¤»¤ò¤·»Ï¤á¤¿¡£
¡ÖÎä¤ä´À¤¬»ß¤Þ¤é¤º¡¢¡Ø¤³¤ì¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡¤è¤¦¤ä¤¯º¹¤·¿¤Ù¤é¤ì¤¿¡Èµß¤¤¤Î¼ê¡É
¡¡¤½¤ó¤Ê¶ÛÇ÷¤·¤¿¾õ¶·¤¬¿ôÊ¬´ÖÂ³¤¤¤¿¸å¡¢ÆÍÁ³¡¢¸åÊý¤«¤éÂç¤¤Ê¥µ¥¤¥ì¥ó²»¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Ñ¥È¥«¡¼¤¬»ä¤Î¼Ö¤òÄÉ¤¤±Û¤·¤Æ¡¢¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤ÎÁê¼ê¤Î¼Ö¤òÄä»ß¤µ¤»¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤ä¤é¡¢·Ù»¡¤Ï¡È¤³¤Î¾õ¶·¡É¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡Áê¼ê¤Ï¤·¤Ö¤·¤ÖÏ©¸ª¤ËÄä¼Ö¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢²£ÄÍ¤µ¤ó¤â°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤ËÄä¼Ö¤·¡¢·Ù»¡´±¤Ë¾õ¶·ÀâÌÀ¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö·Ù»¡´±¤Ï¡¢Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¸·¤·¤¤¸ýÄ´¤Ç»ö¾ð¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÆ°ÍÉ¤·¤¿´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡²£ÄÍ¤µ¤ó¤Ï¶²ÉÝ¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¡£
¡ÖÁê¼ê¤ÎÌµËÅ¤Ê±¿Å¾¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¯¤¤ÅÜ¤ê¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ê¸¶ç¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡Ä¡Ä¡×
¡¡¤½¤Î¾ì¤Ç¸òÄÌ°ãÈ¿¤ÎÀÚÉä¤òÀÚ¤é¤ì¡¢ÌÈµö¤Î¸ºÅÀ½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë·Ù»¡¤Ï¡Ö¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯»ö¾ðÄ°¼è¤¬É¬Í×¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢Áê¼ê¤ÏÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢Áê¼ê¤¬¼«¶È¼«ÆÀ¤ÇÄË¤¤ÌÜ¤ËÁø¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥¹¥«¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡°ì½Ö¤Ç¶²ÉÝ´¶¤Ë½±¤ï¤ì¤¿
¡¡Í§¿Í¤È¤Î¿©»ö¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¡¢¾¾ÅÄÃÒ¼ù¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦60Âå¡Ë¤Ï¡¢°Å¤¯¤ÆºÙ¤¤Æ»¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö³¹Åô¤â¤Ê¤¯¡¢¸«ÄÌ¤·¤â°¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¿µ½Å¤Ê±¿Å¾¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢ÆÍÁ³¸åÊý¤«¤éÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¼Ö¤Ë¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌÄ¤é¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¹²¤Æ¤ÆÌµÍý¤Ê±¿Å¾¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢³Î¼Â¤Ë»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤Î°Û¾ï¤ÊÆ°¤¤Ë¡¢°ì½Ö¤Ç¶²ÉÝ´¶¤Ë½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ä¤È¤á¤Æ¡¢¸åÊý¤Î¼Ö¤ËÆ»¤ò¾ù¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¶¹¤¤Æ»¤ÇµÞ¤ÊÆ°¤¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï´í¸±¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÍî¤È¤·¡¢Á°Êý¤Ë¸«¤¨¤¿Ãó¼Ö¾ì¤òÌÜ¤¬¤±¤Æ¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡¾×·âÅª¤Ê»ö¸Î¤È¤½¤Î¸å¡Ä
¡¡Ãó¼Ö¾ì¤Ë¼Ö¤òÄä¤á¡¢¸åÊý¤Î¼Ö¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡È¤¸¤Ã¤ÈÂÔ¤Ä¡É¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤Î²£¤òÄÌ¤ê²á¤®¤ëºÝ¡¢Áê¼ê¤ÏÁë¤«¤é¼ê¤ò¿¶¤ê²ó¤·¡¢²¿¤«¤òÅÜÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¹¤ë¤È¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤½¤Î¼Ö¤¬¥«¡¼¥Ö¤ò¶Ê¤¬¤í¤¦¤È¤·¤¿»þ¡¢ÆÍÁ³Âç¤¤¯¼Ö¤¬ÍÉ¤ì¡¢¤¹¤´¤¤²»¤¬¶Á¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Ê¤ó¤È¡¢¼Ö¤Ï¥¬¡¼¥É¥ì¡¼¥ë¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤«¤é¤ÏÇò¤¤±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£Áê¼ê¤Î±¿Å¾¼ê¤Ïµ¤¤¬Æ°Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢²¿ÅÙ¤â¼þ°Ï¤ò¸«²ó¤·¡¢Æ¬¤ò¤«¤«¤¨¤¿¤êÈ±¤ÎÌÓ¤ò¤«¤¤à¤·¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¹¤°¤Ë2Âæ¤Î¥Ñ¥È¥«¡¼¤¬¸½¤ì¤Æ¡¢·Ù»¡´±¤¿¤Á¤¬ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤¹¤Ï¡¢´Æ»ë¥«¥á¥é¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¾Úµò¤Ï½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¸åÆüÊ¬¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤¬¡¢¤³¤Î±¿Å¾¼ê¤Ï¡¢²áµî¤Ë¤â²¿ÅÙ¤â´í¸±±¿Å¾¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ç±¿Å¾ÌÈµö¤¬¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤³¤ÎÊÕ¤ê¤ÎÆ»Ï©¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬°Â¿´¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤¬¡ÈÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¤¬Ì¿¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡É¤È¤¤¤¦¶µ·±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿chimi86¡ä
¡Úchimi86¡Û
2016Ç¯¤è¤ê¥é¥¤¥¿¡¼³èÆ°¤ò³«»Ï¡£½ÐÈÇ¼Ò¤Ë¤Æ½ñÀÒ¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤â·Ð¸³¡£¼ñÌ£¤ÏÆÉ½ñ¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¢ÉñÂæ´Õ¾Þ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¡¢¥«¥Õ¥§¡£