¥«¡¼¥¿¡¼»á¤Î¤Ò¤Ä¤®¼óÅÔ¤Ë¡¡µÄ²ñµÄ»öÆ²¤Ë°ÂÃÖ
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛºòÇ¯12·î29Æü¤Ë100ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿¥«¡¼¥¿¡¼¸µÊÆÂçÅýÎÎ¤Î¤Ò¤Ä¤®¤¬7Æü¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÆîÉô¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¤«¤é¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ËÅþÃå¤·¡¢²ÈÂ²¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢Ï¢Ë®µÄ²ñµÄ»öÆ²¤Ë°ÂÃÖ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ï¥ê¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤ÏÄ¤¼¤Ç¡¢¥«¡¼¥¿¡¼»á¤¬ºßÇ¤Ãæ¤Ë¿Í¸¢³°¸ò¤ä´Ä¶ÊÝ¸î¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤À¤È¤·¡Ö»þÂå¤òÀè¼è¤ê¤·¤¿ÂçÅýÎÎ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡9Æü¤Ë¼óÅÔ¤Ë¤¢¤ë¥ï¥·¥ó¥È¥óÂçÀ»Æ²¤Ç¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤ä¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ¡¢¿ûµÁ°Î¸µ¼óÁê¤é¤¬»²Îó¤·¤Æ¹ñÁò¤¬±Ä¤Þ¤ì¤ë¡£¥«¡¼¥¿¡¼»á¤Ï¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¤Î¼«ÂðÉßÃÏ¤Ç¡¢Ä¹Ç¯Ï¢¤ìÅº¤Ã¤¿ºÊ¥í¥¶¥ê¥ó¤µ¤ó¡á2023Ç¯¤Ë»àµî¡á¤ÎÎÙ¤ËËäÁò¤µ¤ì¤ë¡£