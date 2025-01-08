¹ñ»º¥¹¥Æ¥ë¥¹µ¡¤äÌµ¿Í´ÏºÜµ¡¤Ê¤É¤ò³«È¯¡ª ËÉ±Ò»º¶È¤ÎÍ¢½Ð³Û¡ÖÁ°Ç¯Èæ29¡óÁý¡×¤Î¿·µÏ¿¤òÃ£À®!! ¥È¥ë¥³
ÂçÉý¤Ë¿¤Ó¤¿Í×°ø¤¬¿·µ»½Ñ³«È¯¤«¡£
·×180¥«¹ñ¤â¤Î¹ñ¡¹¤ËÍ¢½Ð!?
¡¡¥È¥ë¥³ÂçÅýÎÎÉÜ¤Î¹ñËÉ»º¶È¡ÊSSB¡Ë¤Ï2025Ç¯1·î3Æü¡¢ËÉ±Ò¡¦¹Ò¶õ±§Ãè»º¶È¤ÎÇ¯´ÖÍ¢½Ð³Û¤¬ÂçÉý¤ËµÏ¿¹¹¿·¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥ë¥³½é¤Î¹ñ»º¥¹¥Æ¥ë¥¹ÀïÆ®µ¡¡ÖKAAN¡Ê¥«¡¼¥ó¡Ë¡×»îºî½é¹æµ¡¡Ê²èÁü¡§¥È¥ë¥³¾¦¹©²ñµÄ½ê¡Ë¡£
¡¡¥Ï¥ë¥¯¡¦¥²¥ë¥®¥å¥óSSBÄ¹´±¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯¤ÎÍ¢½Ð³Û¤ÏÁ°Ç¯Èæ29¡óÁý¤Î72²¯¥É¥ë¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÅö½éÌÜÉ¸¤Î65²¯¥É¥ë¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ê¡¢Æ±¹ñ¤Ç¤Î¿·µÏ¿¤òÃ£À®¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Í¢½ÐÁý¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥ì¥¸¥§¥×¡¦¥¿¥¤¥Ã¥×¡¦¥¨¥ë¥É¥¢¥óÂçÅýÎÎ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Î²¼¡¢¹ñÆâ¤ä¹ñ²Èµ»½Ñ¤Î³«È¯¤ò²ÃÂ®¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢·×180¤«¹ñ¤â¤Î¹ñ¡¹¤ËÍ¢½Ð¤Ç¤¤¿ÅÀ¤Ë¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2024Ç¯¤Î¥È¥ë¥³¤ÎËÉ±Ò»º¶È¤Ï¡¢¥È¥ë¥³¹ñ»º¥¹¥Æ¥ë¥¹ÀïÆ®µ¡¡Ö¥«¡¼¥ó¡×¤¬½éÈô¹Ô¤ò¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥Ð¥¤¥«¥ë¤Î¿··¿¥Ð¥¤¥é¥¯¥¿¥ëTB3¤ÎÈ¯´Ï¡¦Ãå´Ï¤ÎÀ®¸ù¤Ê¤É¡¢ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤À®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥¤¥é¥¯¥¿¥ëTB2¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÎ¦¾å¼«±ÒÂâ¤Ç¤â»î¸³Æ³Æþ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥²¥ë¥®¥å¥óÄ¹´±¤Ï¡Ö2025Ç¯¤â¡¢¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍÀ½ÉÊ¤ÎÍ¢½Ð¤ò¹±µ×Åª¤ËÁý¤ä¤¹¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢Æ±¤¸·è°Õ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ßÂ³¤±¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£