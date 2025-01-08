½÷Í¥¤È·ëº§¤·¤Æ£¹¤«·î¡Ä»³ÅÄÍµµ®¡¢Ìô»Ø¤¬¥¥é¥ê¤È¸÷¤ë¶á±ÆÈäÏª¡ª¡ÖÁÖ¤ä¤«¾Ð´éÎÉ¤¤¡ª¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»³ÅÄÍµµ®¤¬£·Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¤·¡¢¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¿·Ç¯£±È¯ÌÜ¡¡¡ô»³ÅÄÍµµ®£Á£Î£Î¡¡º£Ç¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥é¥¸¥ª¤Î¹ðÃÎ¤ò¤·¤¿»³ÅÄ¡£¾Ð´é¤Ç½Ý¤ò»ý¤Á¡¢Ìô»Ø¤Ë¤Ï»ØÎØ¤¬¸÷¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Öº£Ç¯¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¡Ê¤¹¤Æ¤¡Ë¤Ê¤ªÀµ·î²á¤´¤»¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¡Ö»³ÅÄ¤¯¤ó¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Á°¤è¤ê¤â¤ª´é¤¬½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÖÁÖ¤ä¤«¾Ð´éÎÉ¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³ÅÄ¤ÏºòÇ¯£³·î£³£±Æü¡¢¸µÇµÌÚºä£´£¶¤Î½÷Í¥¡¦À¾Ìî¼·À¥¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£