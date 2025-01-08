¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤¿¤Þ¤é¤ó¡×»°¾åÍª°¡¤Î¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´¶ËþºÜ¡×¥·¥ç¥Ã¥È¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÌô»Ø¤Î»ØÎØ...¤¶¤ï¤Ä¤¯
¸µ¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥â¥Ç¥ë¤ä¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î±¿±Ä¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¥¿¥ì¥ó¥È¡¦»°¾åÍª°¡¤µ¤ó¤¬2024Ç¯1·î6Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢°ËÀª¿ÀµÜ¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ö°ËÀª¿ÀµÜ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¡×
»°¾å¤µ¤ó¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¡Ö°ËÀª¿ÀµÜ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¾ì½ê¡£¤¤¤Ä¹Ô¤Ã¤Æ¤â¥Ñ¥ï¡¼¤ò´¶¤¸¤ë ³°µÜÆâµÜÎ¾Êý½ä¤Ã¤Æ¡¢¸æµ§Åø¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿ º£Ç¯¤â¤¿¤¯¤µ¤ó´èÄ¥¤ë¤¾¡×
¤½¤¦¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å·Ï¤Î¿§¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Î¼Ì¿¿¤âÂ¿¿ô¸ø³«¡£»°¾å¤µ¤ó¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´¶ËþºÜ¤Î¼Ì¿¿¤¿¤ÁÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃÎ¤é¤»¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¤¤æ¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬Íè¤¿¤é¿ÀÍÍ¤â¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤Í¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤¦¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤ó²Ä°¦¤¤¤¤¤¤¤¿¤Þ¤é¤ó¤ó¤ó¡×¡ÖÍª°¡¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¤¤¯¤ÆÈþ¤·²á¤®¤ë¤è¡Á¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢»°¾å¤µ¤ó¤¬¸ø³«¤·¤¿¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Ìô»Ø¤Ë»ØÎØ¤¬¸÷¤ë¤â¤Î¤â¡£¤Ï¤·¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ê¤ÎÌô»Ø¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢±¦¼ê¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤¿¤À¡¢¥¤¥ó¥«¥á¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦º¸±¦È¿Å¾¤·¤Æ¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Öº¸¤Ë»ØÎØ¤·¤Æ¤ë¡×¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£