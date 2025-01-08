µÁ»Ð¡Ö°ú¤Ã±Û¤·¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë♡¡×²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þµ¢Âð ¢ª ¿¿¤ÎÌÜÅª¤Ï¨¡¨¡µÁÊì¤È¤ÎÏ¢·È¥×¥ì¥¤¤Ë¡¢¥¾¥Ã
°ú¤Ã±Û¤·¤Î¼êÅÁ¤¤¤ò¤¹¤ë¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿µÁ»Ð²ÈÂ²¡£¤Þ¤µ¤«¤³¤ì¤¬¸È¤ÈµÁ»Ð¤Î¶²¤í¤·¤¤¡ÖÏ¢·È¥×¥ì¥¤¡×¤À¤Ê¤ó¤Æ¡¢Ã¯¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤·¤ç¤¦¤«¡©
°ú¤Ã±Û¤·ÅöÆü¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿µÁ»Ð¤¿¤Á
²È¶ñ¤Ê¤É¤ÏÌã¤¤Êª¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¡¢»¶ºâ¤·¤Æ¤¤¤ëÌõ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤â¤½¤â¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤òµÁÊì¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¶Ú¹ç¤¤¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ãù¶â³Û¤ò¶µ¤¨¤Ê¤µ¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡¢Â©»Ò¤Î²ÈÄí¤ËÆ§¤ß¹þ¤ß¤¹¤®¤Ç¤¹¡£
µÁ»Ð¤ò¥¹¥Ñ¥¤¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤Ã¤Æ²È¤ÎÃæ¤òÃµ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¶²¤í¤·¤¤ÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§40Âå¡¦É®¼ÔËÜ¿Í¡¢²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯10·î¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Illustrator¡§º´ÅÄ¡¡ÀÅ
ltn¥é¥¤¥¿ー¡§¤«¤¿¤Ò¤é¤à¤®
Âç¼ê¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¶ÐÌ³¤·¡¢·ëº§¤òµ¡¤ËÂà¿¦¡£¸½ºß¤Ï2»ù¤ò°é¤Æ¤ëÀì¶È¼çÉØ¥é¥¤¥¿ー¡£²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Ê¤É¡¢ÇÈÍðËü¾æ¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¤Ë¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¹Ô¤¦Ãæ¤Ç¡Ö»ö¼Â¤Ï¾®Àâ¤è¤ê¤â´ñ¤Ê¤ê¡×¤ò¼Â´¶¡£ÂÎ¸³¼Ô¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê»×¤¤¤òÆÉ¼Ô¤ËÆÏ¤±¤ë¤Ù¤¯ltn¤Ç³èÆ°Ãæ¡£