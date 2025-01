パン愛好家が予想！ 2025年はあの人気店出身店主が作る絶品「パンオフリュイ」に注目

食通たちが、2025年にブレイクしそうな飲食店や料理をご紹介。パン愛好家のひのようこさんの予想は?

〈食通が占う、2025流行る店〉

パリオリンピックの開催もあった2024年。さまざまな国の食事情や食品ロスについて、目を向ける機会にもなったのではないでしょうか。新たな食体験に感謝しながらできることを続けていく、2025年もそんな優しい社会になりますように!

そんな願いも込め、グルメ情報を熟知した有識者にアンケートを実施。2025年注目の「ブレイクしそうな店」「3,000円以下のお手軽グルメ」をうかがいました。

今回は、パン愛好家のひのようこさんにお答えいただきます。

教えてくれる人

ひの ようこ

パン愛好家/パンクラブ主宰。1999年にパンサークル「パンクラブ」をスタート。日本だけでなく、世界中にパン旅に行くのが趣味。旅先で出会った食材とパンのおいしい組み合わせを探求中。SNSやイベント、トークショーを通じて、パンの魅力を発信中。これまでに食べたパンを記録しているデータベース“パンピューター”は現在75,000種類。

2025年のブレイク予想

Q. 2025年に〈ブレイクしそうな飲食店〉はどこですか?

A. 「PALM」です

ぎっしりと具材が詰まったパン(右が「パンオフリュイ」) 出典:naotontonさん

2024年9月、松戸駅そばにオープンしたパン屋さん。シェフは神奈川から静岡に移転した大人気店「ブーランジェリー アダチ」ご出身という実力派。おすすめしたいパンはたくさんあるのですが、中でも「パンオフリュイ」は、どっしりとした見た目のインパクトと濃厚な味わいが他ではなかなか無い絶品パン。くるみやカボチャの種などのナッツ類とレーズン、アプリコットといったドライフルーツがぎっしりと入っている大型パンなのですが、みちっとつまった具材と生地の食感のハーモニーが絶妙。薄くスライスしてそのまま食べるもよし、厚切りの冷たいバターをのせるもよし、クリームチーズとあわせて食べるのもおすすめです。

シェフが静岡の人気店「ブーランジェリー アダチ」出身として話題のお店 出典:cocochabellさん

アンダー3,000円のお手軽グルメ

Q. 2025年に〈ブレイクしそうな3,000円以内のグルメ〉は何ですか?

A. 「ブーランジェリー ジャンゴ」の「パネトーネ」2,800円です

通年販売しているそう 出典:ちよまるさんさん

<店舗情報>◆PALM住所 : 千葉県松戸市根本13-1 中銀松戸マンシオン 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

この1年、いろいろなシェフとお話しするたびに注目しているパンとして名前があがるものの一つが「パネトーネ」。もともとクリスマスシーズンに食べられるパンですが「ブーランジェリー ジャンゴ」は、いち早く他の季節でもパネトーネを販売。しっとり、口の中でほどけていくようなパネトーネの生地の食感、ぜひお試しいただきたい逸品です。

緑が素敵な外観 出典:ミルコくんさん

<店舗情報>◆ブーランジェリー・ジャンゴ住所 : 東京都中央区日本橋浜町3-19-4TEL : 03-5644-8722

文:ひのようこ、食べログマガジン編集部

