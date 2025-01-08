»²±¡Áª»³Íü¡¢Î©·û¤Ï¹ÃÉÜ»ÔµÄ¤òÍÊÎ©¤Ø¡¡ÆÈ¼«ÁªÄêÃæ¤Î¹ñÌ±¤È°ìËÜ²½¾ÇÅÀ
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ»³Íü¸©Ï¢¤Ï7Æü¡¢º£²Æ¤Î»²±¡Áª»³ÍüÁªµó¶è¡Ê²þÁª¿ô1¡Ë¤Ë¹ÃÉÜ»ÔµÄ¤Ç¿·´é¤ÎÆ£¸¶¿°ìÏº»á¡Ê46¡Ë¤òÍÊÎ©¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¶á¤¯ÅÞËÜÉô¤Ë¸øÇ§¿½ÀÁ¤¹¤ë¡£¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¸©Ï¢¤â¸õÊä¼ÔÍÊÎ©¤ÎÆ°¤¤¬¤¢¤ê¡¢º£¸å¤ÏÌîÅÞ¸õÊä¤ò°ìËÜ²½¤Ç¤¤ë¤«¤¬Âç¤¤Ê¾ÇÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ»³Íü¸©Ï¢¤Î³ÈÂç¾ïÇ¤´´»ö²ñ¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ë¾®Âô²í¿ÎÂåÉ½¡Ê±üÃæ±û¡Ë=2025Ç¯1·î7Æü¡¢¹ÃÉÜ»Ô¡¢ËÊ¿¿¹»£±Æ
¡¡Î©·û¸©Ï¢ÂåÉ½¤Î¾®Âô²í¿Î¡¦»²±¡µÄ°÷¤Ï¡¢ÍÊÎ©¤ò·è¤á¤¿³ÈÂç¾ïÇ¤´´»ö²ñ¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢Æ£¸¶»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢»ÔµÄ¤È¤·¤Æ¤Î»ÑÀª¡¢¼ã¤µ¤ò´Þ¤á¡¢¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Æ£¸¶»á¤Ï¹ÃÉÜ»Ô½Ð¿È¡£¶âÍ»µ¡´Ø¤Ç¶ÐÌ³¸å¡¢¸µ½°±¡µÄ°÷¤Ç´Ä¶Âç¿Ã¤À¤Ã¤¿¾®Âô±Ô¿Î»á¤Î¸øÀßÈë½ñ¤òÌ³¤á¤¿¡£2015Ç¯¤Ë¹ÃÉÜ»ÔµÄ¤Ë½éÅöÁª¤·¤Æ¸½ºß3´üÌÜ¡£½ÐÇÏÉ½ÌÀ¤Ç¡ÖÀÇ¶â¤¬¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£À¯¸¢¸òÂå¤¬²Ì¤¿¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¡£¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤ÎÊ¡»ã¡¢¶µ°é¡¢»Ò°é¤Æ¤ÎÀ¯ºö¤òÎ©¤Æ¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£