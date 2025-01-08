¡Ö¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«ー¥É¤Î¹¹¿·¤¬É¬Í×¡×¤È¸À¤ï¤ì¡Ä ¥«ー¥É¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤ë »¥ËÚ»Ô
»¥ËÚ¡¦¸üÊÌ·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯1·î7Æü¡¢¸üÊÌ¶èÆâ¤ÇÍÂÃù¶âº¾µ½»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸üÊÌ¶èÆâ¤Ë½»¤à70Âå½÷À¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯1·î7Æü¡¢ÊÝ¸±ÁÈ¹ç¤Î¿¦°÷¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤«¤é½÷ÀÂð¤Ë¡¢¡Ö¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¤Î²áÊ§¤¤¶â¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡ÖÀÁµá´ü¸Â¤ÏÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬ATM¤Ê¤é¤Þ¤À¤Ç¤¤ë¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«ー¥É¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ»È¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«ー¥É¤ò¹¹¿·¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢½÷ÀÂð¤òË¬Ìä¤·¤¿ÃË¤Ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«ー¥É1Ëç¤ò¼êÅÏ¤·¡¢°Å¾ÚÈÖ¹æ¤òÅÁ¤¨¡¢¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«ー¥É¤«¤é¸½¶â¤¬°ú¤½Ð¤µ¤ì¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½÷À¤Ï¶âÍ»µ¡´Ø¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢·Ù»¡¤Ø¤ÎÄÌÊó¤òÂ¥¤µ¤ì¡¢·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¡¢»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡ÖÊÝ¸±ÁÈ¹ç¤Ê¤É¤Î¿¦°÷¤òÁõ¤Ã¤Æ¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«ー¥É¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦ÅÅÏÃ¤ÏÆÃ¼ìº¾µ½¤Ç¤¹¡×¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£