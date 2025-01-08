¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ¤¬¥á¥¥·¥³ÏÑ¤ÎÌ¾¾Î¤ò¡Ö¥¢¥á¥ê¥«ÏÑ¡×¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤È¼çÄ¥¡ÖÈþ¤·¤¤Ì¾Á°¤À¡×¤È¶¯Ä´
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥á¥¥·¥³ÏÑ¤ÎÌ¾¾Î¤ò¡Ö¥¢¥á¥ê¥«ÏÑ¡×¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤È¼çÄ¥¤·¡¢¥«¥Ê¥À¤È¥á¥¥·¥³¤ËÂÐ¤·¤ÆÂçµ¬ÌÏ¤Ê´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¹Í¤¨¤ò²þ¤á¤ÆÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×Á°ÂçÅýÎÎ¡§
²æ¡¹¤Ï¥á¥¥·¥³ÏÑ¤ÎÌ¾¾Î¤ò¥¢¥á¥ê¥«ÏÑ¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï7Æü¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¥á¥¥·¥³¤ä¥«¥Ê¥À¤È¤Î¹ñ¶¤«¤é°ãË¡ÌôÊª¤¬Î®Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö¿¼¹ï¤Ê´ØÀÇ¤ò¤«¤±¡¢Ëä¤á¹ç¤ï¤»¤ò¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡×¤È¤·¤ÆÂçµ¬ÌÏ¤Ê´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¹Í¤¨¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¤Ì¾Á°¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¡¢¥á¥¥·¥³ÏÑ¤ÎÌ¾¾Î¤ò¡Ö¥¢¥á¥ê¥«ÏÑ¡×¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö»ä¤¬ÂçÅýÎÎ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¿Í¼Á¤¬Ìá¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÃæÅì¤ÇÂçº®Íð¤¬µ¯¤³¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¡¢1·î20Æü¤ÎÂçÅýÎÎ½¢Ç¤¤Þ¤Ç¤Ë¹´Â«¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¼Á¤ò²òÊü¤¹¤ë¤è¤¦Í×µá¤·¤Þ¤·¤¿¡£