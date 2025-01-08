¹Ä°Ì·Ñ¾µ½ä¤ëÍ¿ÌîÅÞ¶¨µÄ¡¢·îÆâ¤ËºÆ³«¤Ø¡Ä½÷À¹ÄÂ²¤ÎÉ×¡¦»Ò¤Î°·¤¤¤Ê¤É³ÆÅÞ³Ö¤¿¤ê
¡¡½°»²Î¾±¡¤Ï¡¢°ÂÄêÅª¤Ê¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ¿ÌîÅÞ¶¨µÄ¤ò£²£´Æü¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¾¤½¸¸å¡¢·îÆâ¤ËºÆ³«¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡²Æ¤Î»²±¡Áª¤Þ¤Ç¤Ë°ìÄê¤Î·ëÏÀ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£½÷À¹ÄÂ²¤äµìµÜ²È¤ÎÃË·ÏÃË»Ò¤Î°·¤¤¤ò½ä¤ê¡¢³ÆÅÞ¤Î¼çÄ¥¤Î³Ö¤¿¤ê¤òËä¤á¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¾ÇÅÀ¤À¡£
ÊÝ¼éÇÉ¤Ë·üÇ°
¡¡½°»²Î¾±¡¤ÎÀµÉûµÄÄ¹¤ÏºòÇ¯£µ·î¡¢³ÆÅÞ¡¦²ñÇÉ¤Ë¤è¤ëÍ¿ÌîÅÞ¶¨µÄ¤ò³«»Ï¤·¡¢£¹·î¤ËÃæ´ÖÊó¹ð¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£½°±¡¤Î¸¼ÍÕ¸÷°ìÏºÉûµÄÄ¹¤Ï£±£²·î¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¡¢¡Ö¡Ê¹ÄÂ²¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¡Ë¹Ä¼¼¤Î¾õ¶·¤Ë´Õ¡Ê¤«¤ó¤¬¡Ë¤ß¤ì¤Ð¡¢»þ´Ö¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¹ç°Õ¤Ï¡Ë¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯¡¢»²±¡ÁªÁ°¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢µÄÏÀ¤Î²ÃÂ®¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Í¿ÌîÅÞ¤Ï¹ÄÂ²¿ô¤Î³ÎÊÝºö¤È¤·¤Æ¡¢¡Ò£±¡Ó½÷À¹ÄÂ²¤¬·ëº§¸å¤â¹ÄÂ²¤Î¿ÈÊ¬¤òÊÝ»ý¡Ò£²¡ÓµìµÜ²È¤ÎÃË·ÏÃË»Ò¤¬ÍÜ»Ò¤È¤·¤Æ¹ÄÂ²¤ËÉüµ¢¡½¡½¤Î£²°Æ¤ò¼´¤ËµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Ãæ´ÖÊó¹ð¤Ç¤Ï¡¢¡Ò£±¡Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ª¤ª¤à¤Í¶¦ÄÌÇ§¼±¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¡×¤È¤¹¤ë°ìÊý¡¢½÷À¹ÄÂ²¤ÎÉ×¤È»Ò¤É¤â¤Î¿ÈÊ¬¤Ë´Ø¤·¡¢³ÆÅÞ¤Ç°Õ¸«¤ÎÁê°ã¤¬»Ä¤Ã¤¿¡£¡Ò£²¡Ó¤Ç¤Ï»¿ÈÝ¤¬Ê¬¤«¤ì¡¢µÄÏÀ·ÑÂ³¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡½°»²Î¾±¡¤Ïº£¸å¡¢³ÆÅÞ¡¦²ñÇÉ¤ÎÂåÉ½¼Ô¤ò½¸¤á¤¿Á´ÂÎ²ñµÄ¤òÄÌ¤¸¡¢°Õ¸«½¸Ìó¤ò¿Ê¤á¤ë¹Í¤¨¤À¤¬¡¢Ä´À°¤ÏÆñ¹Ò¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡½÷À¹ÄÂ²¤Î¿ÈÊ¬ÊÝ»ý¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢É×¤È»Ò¤É¤â¤Ë¹ÄÂ²¤Î¿ÈÊ¬¤òÇ§¤á¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¹¤ë¼«Ì±ÅÞ¤È¡¢¿ÈÊ¬ÉÕÍ¿¤ËÁ°¸þ¤¤ÊÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ç°Õ¸«¤¬³ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«Ì±Æâ¤Ç¤ÏÊÝ¼éÇÉ¤òÃæ¿´¤Ë¿ÈÊ¬ÉÕÍ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊìÊý¤Î¤ß¤¬Å·¹Ä¤Î·ì¤ò°ú¤¯¡Ö½÷·ÏÅ·¹Ä¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤È¤Î·üÇ°¤¬º¬¶¯¤¤¡£½°±¡Áª¤Ç¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¼«Ì±¤Ï¡¢ÊÝ¼éÁØ¤Î»Ù»ý¤ò¼º¤¤¤«¤Í¤Ê¤¤¾ùÊâ¤¬¤µ¤é¤Ëº¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£
¶î¤±°ú¤³èÈ¯²½
¡¡µìµÜ²È¤Î¹ÄÂ²Éüµ¢¤ò½ä¤Ã¤Æ¤â¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê¼«Ì±¤È¡¢µìµÜ²È¤ÎÅö»ö¼Ô¤Î°Õ¸þ³ÎÇ§¤¬Àè·è¤À¤È¤¹¤ëÎ©Ì±¤Î´Ö¤Ç²¹ÅÙº¹¤¬¤¢¤ë¡£½÷À¡¦½÷·ÏÅ·¹Ä¤òÍÆÇ§¤¹¤Ù¤¤À¤È¤¹¤ë¶¦»ºÅÞ¤ò´Þ¤á¡¢Â¿ÍÍ¤Ê°Õ¸«¤ò¤É¤³¤Þ¤ÇÂº½Å¤·¡¢¡ÖÎ©Ë¡ÉÜ¤ÎÁí°Õ¡×¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤Î¤«¤âÆñ¤·¤¤È½ÃÇ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ç¤ÏÍèÇ¯ÅÙÍ½»»°Æ¤ò½ä¤ê¡¢Í¿ÌîÅÞ¤Î¶î¤±°ú¤¤¬³èÈ¯²½¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢¡ÖÇ¯¼ý£±£°£³Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤ä¡Ö¶µ°éÌµ½þ²½¡×¤Ê¤É¤Î¶¨µÄ¥Æ¡¼¥Þ¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤À¡£²Æ¤ÎÀ¯¼£·èÀï¤Ç¤¢¤ë»²±¡Áª¤Ë¸þ¤±¡¢ÂÐÎ©¥à¡¼¥É¤â¹â¤Þ¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢¡Ö½÷À¹ÄÂ²¤Î¿ÈÊ¬ÊÝ»ý¤ÇÀè¹Ô¹ç°Õ¤·¡¢µìµÜ²È¤Î¹ÄÂ²Éüµ¢¤Ï·ÑÂ³¶¨µÄ¤È¤¹¤ë¡ØÆóÃÊ³¬¡Ù¤Ç¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ê¤É¤ÎÃÎ·Ã¤¬É¬Í×¤À¡×¡ÊÎ©Ì±¥Ù¥Æ¥é¥ó¡Ë¤È¤ÎÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£