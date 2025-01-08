¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÎÎÅÚ¾ùÊâ¸¡Æ¤µá¤á¤ë¡Ä¥È¥é¥ó¥×»áÂçÅýÎÎ½¢Ç¤Á°¤Ë¡Ö¥í¥·¥¢¤¬¸ò¾Ä¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¯¤è¤¦ÀâÆÀ¤¹¤ë¼ê½õ¤±¤ò¡×
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Î¿¯¹¶¤ò¼õ¤±¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÎÎÅÚÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸½¼ÂÅª¤ÊÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢°ìÄê¤Î¾ùÊâ¤¬É¬Í×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤Ï6Æü¡¢³Æ¹ñ¤ÎÂç»È¤ò½¸¤á¤¿Ç¯Æ¬¤Î±éÀâ¤Ç¡¢1·î20Æü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ÂçÅýÎÎ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤Î¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤¬»öÂÖ¤ÎËÜ¼Á¤òÊÑ¤¨¡¢¥í¥·¥¢¤¬¸ò¾Ä¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¯¤è¤¦ÀâÆÀ¤¹¤ë¼ê½õ¤±¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÎÎÅÚÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½¼ÂÅª¤ÊÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢°ìÄê¤Î¾ùÊâ¤¬É¬Í×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¸Æ¤Ó³Ý¤±¤ëÄäÀï¸ò¾Ä¤Ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¿µ½ÅÏÀ¤¬½Ð¤ëÃæ¡¢¥Þ¥¯¥í¥ó»á¤ÎÈ¯¸À¤ËÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£