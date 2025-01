モデル・女優の水原希子が、7日にインスタグラムを更新。今年初の投稿で、恋人であるピアニストのジョン・キャロル・カービーさんとの仲睦まじい様子を披露し反響が集まっている。水原は英語で「Lots of love and happiness in my heart」「2025 is beautiful already」とつづり、「Happy new year from down under AU」と、オーストラリアで新年を迎えたことを報告している。

自身の目元にプリズムができた美しいソロショットで始まる一連の投稿では、カービーさんと仲睦まじい2ショットも公開している。コメント欄には「えー1枚目すごい奇跡!!めちゃくちゃ綺麗!!!!」「2人ともかわいい」「きこちゃん、明けましておめでとう」「HAPPYのお裾分けありがとう」といった声が寄せられている。引用:「水原希子」インスタグラム(@i_am_kiko)