¡ÚÁêËÀ season23 Âè10ÏÃ¡Û±¦µþ¡¢»¦¿Í¸½¾ì¤ÇÆÃÄ§Åª¤Ê»±È¯¸« »ý¤Á¼ç¤ÎÀÄÇ¯¤Ëµ¿¤¤¤ÎÌÜ¸þ¤±¤ë
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/01/08¡ÛÇÐÍ¥¤Î¿åÃ«Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÁêËÀseason23¡×¡ÊËè½µ¿åÍË¤è¤ë9»þ¡Á¡Ë¤ÎÂè10ÏÃ¤¬¡¢8Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÁêËÀ¡×¿åÃ«Ë¡¢»ûÏÆ¹¯Ê¸¤È14Ç¯¤Ö¤êºÆ²ñ¤Ç¸ªÊú¤´ó¤»¤ë
2000Ç¯¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Ç»Ì©¤Ç¹üÂÀ¤Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Î¿ô¡¹¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢¹ñÌ±Åª¥É¥é¥Þ¤È¤¤¤¦ÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤¿ËÜºî¡£¿ù²¼±¦µþ¡Ê¿åÃ«¡Ë¤Èµµ»³·°¡Ê»ûÏÆ¹¯Ê¸¡Ë¤Î¡È²«¶â¥³¥ó¥Ó¡É¤¬Éü³è¤·¡¢3¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤ËÆÍÆþ¡£¡È½éÂåÁêËÀ¡É»þÂå¤ò²Ã¤¨¤ë¤ÈÄÌ»»10¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤È¤Ê¤ë2¿Í¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¿·¥·¡¼¥º¥ó¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¿¹¸ýô¤»Ò¡¢ÎëÌÚº½±©¡¢Àî¸¶ÏÂµ×¡¢»³Ãæ¿ò»Ë¡¢¼Ä¸¶¤æ¤»Ò¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
Èþ½Ñ´Û¤òË¬¤ì¤¿¿ù²¼±¦µþ¡Ê¿åÃ«Ë¡Ë¤¬¡¢ÆÍÁ³¤Î¹ÓÅ·¤Ç±«¤ä¤É¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÎÙ¤ËÃ¯¤«¤ÈÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ÎÀÄÇ¯¤¬¡£±¦µþ¤Ï¡¢ÀÄÇ¯¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê»±¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¡£ÍâÆü¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Î¥Þ¥Þ¤¬ËÐ»¦¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¡£¸½¾ì¤Ë¤Ï¡¢»¦³²»þ¤ËÀÄÇ¯¤Î»±¤¬¤½¤³¤ËÃÖ¤«¤ì¡¢»ý¤Áµî¤é¤ì¤¿º¯À×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿±¦µþ¤Ï¡¢µµ»³·°¡Ê»ûÏÆ¹¯Ê¸¡Ë¤È¶¦¤ËÀÄÇ¯¤Î¹ÔÊý¤òÁÜº÷¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÀÄÇ¯¤ÏÄ¹Ç¯Â³¤¯ÍÎ»±Å¹¤Î1¿ÍÂ©»Ò¤Ç¡¢Ê¡´Ý·ò¸ã¡Ê±°°æ¾Âç¡Ë¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤·¤«¤·¡¢·ò¸ã¤ÏÈ¾Ç¯Á°¡¢¿¦¿Íµ¤¼Á¤ÎÉã¤È¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢º£¤Ï²È¤ò½Ð¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£
¤½¤Î¸å¡¢Ê¡´Ý¤òÁÜ¤·Åö¤Æ¤¿±¦µþ¤Ï¡¢¶öÁ³¤òÁõ¤Ã¤ÆÀÜ¿¨¡£»ö¾ð¤òÊ¹¤¯¤È¡¢Ê¡´Ý¤ÏÊÒÁÛ¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¤È±«¤ä¤É¤ê¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¸òÎ®¤ò»ý¤Á¡¢°©À¥¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¶Í»³Åã»Ò¡ÊÀÄÅç¿´¡Ë¤È¤¤¤¦¤½¤Î½÷À¤ÏÈ¾Ç¯Á°¤ËÆÍÁ³¡¢»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£
±¦µþ¤Ï¡¢¸½¾ì¤«¤é¾Ã¤¨¤¿»±¤Ï¡¢Ê¡´Ý¤¬Åã»Ò¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿äÍý¤·¡¢Åã»Ò¤ÈÈï³²¼Ô¤Ë²¿¤é¤«¤ÎÀÜÅÀ¤¬¤Ê¤¤¤«Ä´¤Ù»Ï¤á¤ë¡£
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÁêËÀ¡×¿åÃ«Ë¡¢»ûÏÆ¹¯Ê¸¤È14Ç¯¤Ö¤êºÆ²ñ¤Ç¸ªÊú¤´ó¤»¤ë
¢¡¿åÃ«Ë¼ç±é¡ÖÁêËÀ season23¡×
2000Ç¯¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Ç»Ì©¤Ç¹üÂÀ¤Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Î¿ô¡¹¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢¹ñÌ±Åª¥É¥é¥Þ¤È¤¤¤¦ÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤¿ËÜºî¡£¿ù²¼±¦µþ¡Ê¿åÃ«¡Ë¤Èµµ»³·°¡Ê»ûÏÆ¹¯Ê¸¡Ë¤Î¡È²«¶â¥³¥ó¥Ó¡É¤¬Éü³è¤·¡¢3¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤ËÆÍÆþ¡£¡È½éÂåÁêËÀ¡É»þÂå¤ò²Ã¤¨¤ë¤ÈÄÌ»»10¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤È¤Ê¤ë2¿Í¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¿·¥·¡¼¥º¥ó¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¡£
¢¡¡ÖÁêËÀ season23¡×Âè10ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
Èþ½Ñ´Û¤òË¬¤ì¤¿¿ù²¼±¦µþ¡Ê¿åÃ«Ë¡Ë¤¬¡¢ÆÍÁ³¤Î¹ÓÅ·¤Ç±«¤ä¤É¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÎÙ¤ËÃ¯¤«¤ÈÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ÎÀÄÇ¯¤¬¡£±¦µþ¤Ï¡¢ÀÄÇ¯¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê»±¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¡£ÍâÆü¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Î¥Þ¥Þ¤¬ËÐ»¦¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¡£¸½¾ì¤Ë¤Ï¡¢»¦³²»þ¤ËÀÄÇ¯¤Î»±¤¬¤½¤³¤ËÃÖ¤«¤ì¡¢»ý¤Áµî¤é¤ì¤¿º¯À×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿±¦µþ¤Ï¡¢µµ»³·°¡Ê»ûÏÆ¹¯Ê¸¡Ë¤È¶¦¤ËÀÄÇ¯¤Î¹ÔÊý¤òÁÜº÷¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÀÄÇ¯¤ÏÄ¹Ç¯Â³¤¯ÍÎ»±Å¹¤Î1¿ÍÂ©»Ò¤Ç¡¢Ê¡´Ý·ò¸ã¡Ê±°°æ¾Âç¡Ë¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤·¤«¤·¡¢·ò¸ã¤ÏÈ¾Ç¯Á°¡¢¿¦¿Íµ¤¼Á¤ÎÉã¤È¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢º£¤Ï²È¤ò½Ð¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£
¤½¤Î¸å¡¢Ê¡´Ý¤òÁÜ¤·Åö¤Æ¤¿±¦µþ¤Ï¡¢¶öÁ³¤òÁõ¤Ã¤ÆÀÜ¿¨¡£»ö¾ð¤òÊ¹¤¯¤È¡¢Ê¡´Ý¤ÏÊÒÁÛ¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¤È±«¤ä¤É¤ê¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¸òÎ®¤ò»ý¤Á¡¢°©À¥¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¶Í»³Åã»Ò¡ÊÀÄÅç¿´¡Ë¤È¤¤¤¦¤½¤Î½÷À¤ÏÈ¾Ç¯Á°¤ËÆÍÁ³¡¢»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£
±¦µþ¤Ï¡¢¸½¾ì¤«¤é¾Ã¤¨¤¿»±¤Ï¡¢Ê¡´Ý¤¬Åã»Ò¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿äÍý¤·¡¢Åã»Ò¤ÈÈï³²¼Ô¤Ë²¿¤é¤«¤ÎÀÜÅÀ¤¬¤Ê¤¤¤«Ä´¤Ù»Ï¤á¤ë¡£
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û